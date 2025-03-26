В Україні відключають інтернет 3G: у lifecell розповіли, що чекає на клієнтів

Оператори по всьому світу поступово згортають застарілу технологію

Інтернет 3G поступово відключають в Україні, зокрема таке рішення ухвалив "Київстар". Мобільний оператор lifecell наразі не має таких планів.

"Телеграф" поцікавився у lifecell, чи планує оператор відключити частоти 3G. Там відповіли, що на цей час така інформація відсутня та порадили слідкувати за новинами.

"Я не можу стверджувати це, але на цей час інформація така відсутня", — відповіли у компанії.

Відключення 3G в Україні — що відомо

Мобільний оператор "Київстар", заявив, що він, як і інші оператори по всьому світу, поступово згортає застарілу технологію 3G, щоб активніше розвивати 4G. Через відключення 3G швидкість інтернету 4G має суттєво збільшитися.

Передача частот на користь 4G дозволить:

збільшити швидкість мобільного інтернету;

зменшити навантаження на мережу;

покращити стабільність з’єднання, особливо у години пікового навантаження.

Більшість абонентів не відчує змін, адже вони вже використовують 4G. Однак ті, хто досі користується 3G-з’єднанням, можуть мати труднощі з доступом до мобільного інтернету.

Щоб їх уникнути, необхідно перевірити, чи ваш смартфон підтримує 4G. Крім того, варто впевнитися, що ця технологія активована в налаштуваннях пристрою.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто з операторів пропонує найкращий інтернет для геймерів. Ми порівняли Vodafone, Kyivstar та Lifecell.