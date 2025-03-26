"Будуть воювати голими руками": директор ЦРУ закликав не недооцінювати українців

Президент США Трамп, на думку директора ЦРУ, прагне завершити війну в Україні на прийнятних для Києва умовах

США не повинні недооцінювати Україну, оскільки українські військові будуть воювати "голими руками" у випадку, якщо Україна не матиме умов, прийнятних для укладення справедливого та міцного миру. Тому потрібно завершити війну на умовах, які будуть прийнятні для України та приведуть до тривалого миру.

Про це заявив директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джон Реткліфф під час слухань у Сенаті США. Він нагадав, що Україна вже три роки б'ється проти ворога, який переважає її майже в усьому.

"Але, що стосується українського опору, то український народ і армія недооцінюються вже кілька років. Я переконаний на основі своїх роздумів і спостережень з точки зору розвідки, що вони будуть воювати голими руками, якщо їм доведеться, якщо вони не матимуть умов, прийнятних для міцного миру", – сказав він.

Реткліфф додав, що президент США Трамп, на думку директора ЦРУ, прагне завершити війну в Україні на прийнятних для Києва умовах. В ЦРУ підтримують цю мету, оскільки в Білому домі розуміють небезпеку, яку становитиме перемога у Росії у війні. Щоправда, Реткліфф додав, що в разі "успішних переговорів" жодна зі сторін не зможе досягти своїх максималістських цілей. Чи можна вважати такі переговори "успішними", та чи є шанс за таких умов укласти будь-яку життєздатну мирну угоду – він не пояснив.

Зазначимо, американська розвідка почала транслювати старий анекдот часів Джозефа Байдена. Так, вона припускає, що через невдачі на полі бою та українські удари по території РФ Кремль нібито може вдатися до застосування ядерної зброї. Про це йдеться в новій відкритій оцінці розвідувальної спільноти США, представленій 25 березня на слуханнях у Сенаті.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США досягли важливих домовленостей з Україною та Росією. Зокрема, йдеться про згоду з обома сторонами про забезпечення безпечного судноплавства в Чорному морі та заборону використання комерційних суден для військових цілей.