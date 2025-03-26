Ці помилки гублять урожай: що не можна робити при вирощуванні розсади

Вирощування розсади — процес дуже копіткий

Навесні починається важливий етап для городників — вирощування розсади, від якого залежить майбутній урожай. Але щоб рослини росли швидше і принесли рясні плоди, важливо від початку уникати поширених помилок.

Щоб розсада не виросла з тонкими та блідими стеблами, важливо уникати кількох дій. Докладніше про це розповіли у матеріалі Actualno.

Що не можна робити при вирощуванні розсади

Однією з помилок при вирощуванні розсади є полив на світанку. Вологий ґрунт у поєднанні з прохолодним повітрям створює ідеальні умови для того, щоб розсада витягувалась вгору. Але в результаті стебла стають тонкими та слабкими, а коренева система не розвивається належним чином.

Ще одна помилка, яку часто припускаються недосвідчені городники при вирощуванні розсади, — це вплив протягів. Відкриваючи вікна вранці, коли температура на вулиці нижче за кімнатну, створюється перепад температур, який порушує метаболізм молодих рослин. Такий температурний шок змушує розсаду різко прискорити зростання, що призводить до того, що рослини витягуються, стають слабкими й не можуть повноцінно розвиватися.

Що не можна робити при вирощуванні розсади

Також не менш небезпечною є помилка з передчасним добривом розсади. Використання добрив до появи 2-3 справжніх листків може перенаправити всю енергію рослини на розвиток стебла, а не коріння, що робить рослини млявим та ослабленим.

Крім того, неправильне освітлення теж негативно впливає на зростання розсади. Щоб рослини росли міцними та здоровими, їм необхідний стабільно довгий цикл освітлення (14-16 годин) без різких переходів між світлом та темрявою.

"Телеграф" писав раніше, як виростити розсаду капусти. Ми розповіли, що зробити, щоб вона була міцною та не витягувалася.