Чи можна піти до рекрутингового центру після отримання повістки: в Міноборони дали чітку відповідь

Це передбачено законом

Військовозобов'язані громадяни можуть скористатись послугами рекрутингового центру навіть після отримання повістки. Там можна буде підібрати частину та посаду.

Про це повідомив уповноважений представник Міністерства оборони Олексій Бежевець. За його словами, сам факт отримання першої повістки, тобто запрошення фактично в ТЦК для оновлення облікових даних, не є для нас будь-якою перешкодою допомогти людині рекрутуватися.

Бежевець зазначив, що такі випадки є, і вони не поодинокі. Він пояснив, що отримавши повістку, військовозобов'язаний може звернутися до рекрутингового центру як доброволець з проханням підібрати для нього конкретну військову частину та посаду.

"Людина приходить в ТЦК не з повісткою — "я прийшов мобілізуватися", а безпосередньо вже з рекомендаційним листом — "як доброволець я прийшов, будь ласка, в конкретну частину, на конкретну посаду оформляйте мене". І це передбачено всіма директивними документами, безпосередньо вказано в законі", — заявив представник Міноборони.

Він також повідомив, що рекрутингові центри можуть запропонувати базу вакансій, які збираються безпосередньо з військових частин кожного з регіонів. За його словами, наразі база налічує понад 3 тисячі вакансій.

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