"Все хотят быть операторами БПЛА – это миф": руководитель Центра рекрутинга о настоящей картине

Спрос на эти должности достаточный

В Украине работают рекрутинговые центры, позволяющие тем, кто хочет присоединиться к защите Украины, выбирать должность и подразделение. Если кандидат хочет быть оператором дронов, такая возможность есть, однако мнение, что все хотят служить именно "дроноводами" — ошибочно.

Об этом и не только в большом интервью "Телеграфу" рассказал начальник 1-го Центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ, подполковник Руслан Фурдило: "Многие женщины хотят попасть на боевые должности": интервью с руководителем Центра рекрутинга Сухопутных войск

"Если кандидат хочет работать оператором дронов — пожалуйста. В каждой части есть подразделения из БПЛА, куда он может присоединиться. Спрос на эти должности достаточный", — отметил Фурдило.

По его словам, должность оператора дрона особенно популярна среди молодых парней, хорошо владеющих мобильными устройствами и компьютерной техникой. Они скорее осваивают управление дронами, чем боевые навыки для штурмовика.

"Однако то, что все хотят быть только операторами дронов — это миф. Все зависит от конкретного человека. Если приходит, например, 45-летний мужчина, то его здоровье может не позволять активно служить на передовой. Поэтому он может быть заинтересован в менее рискованных должностях, таких как оператор или обслуга артиллерии", — рассказал начальник 1-го Центра Сухопутных войск.

В то же время молодежь, по его словам, часто стремится к более активным должностям. Многие молодые парни хотят быть штурмовиками.

"Хотя следует понимать, что в армии нет должности "штурмовик". Есть должности стрелка, старшего стрелка, снайпера и так далее. То есть они хотят активные боевые должности, но важно объяснить, какие именно варианты существуют в армии", — подчеркнул Фурдило.

Как сообщал "Телеграф", в ТЦК придумали, как ускорить мобилизацию. По мнению сотрудника ТЦК Александра Бондарчука, если воплотить в жизнь его идею, мужчины "сами придут".