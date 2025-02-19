Росіяни перетнули кордон на Сумщині? В Україні вже пояснили заяву Путіна (карти)

За його словами, армія РФ перейшла через кордон на Курщині

Російський президент Володимир Путін заявив, що російські війська нібито увійшли на територію України через кордон у Курській області. Про це він повідомив у середу, 19 лютого.

"Сьогодні вночі бійці 710-ї бригади ЗС РФ перетнули кордон Курської області й вийшли на територію України", – заявив Путін. Подібні висловлювання вкладаються в типову кремлівську риторику, яка неодноразово супроводжувала інформаційні операції, спрямовані на залякування та дестабілізацію ситуації.

За даними Генерального штабу ЗСУ, українські Сили оборони продовжують ведення операції на Курському напрямку. Минулої доби противник здійснив десять штурмів українських позицій, завдав 35 авіаційних ударів, скинувши 44 керовані авіабомби, а також провів 502 обстріли, зокрема чотири – з реактивних систем залпового вогню.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що насправді росіяни здійснили лише спробу заходу диверсійно-розвідувальної групи на територію України.

"ДРГ знищена. Угруповання військ РФ, які здатні здійснювати широкомасштабний наступ на територію України, наразі там немає", – наголосив Коваленко.

За його словами, подібні спроби заходу російських ДРГ відбуваються часто, але українські Сили оборони ефективно знищують ворога.

Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що інформація про нібито прорив російських військ не підтверджується:

"В мене не має підтвердження такої інформації. По напрямках, де знаходяться прикордонні підрозділи, спроб прориву не фіксувалося", – повідомив Демченко у коментарі РБК-Україна.

Також він заперечив повідомлення російських провоєнних пабліків, які почали публікувати назви населених пунктів, де нібито відбувся "прорив" кордону.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Повітряні Сили України завдали високоточного удару по ворожому взводному опорному пункту поблизу села Єлизаветівка Курської області.