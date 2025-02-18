Кулеба пояснив, кому зараз вигідна пауза у війні

Україні теж потрібно зміцнити свої позиції, але є інша загроза

У нинішньому балансі сил пауза буде більш вигідна Російській Федерації. Так вважає колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Про це він розповів в інтерв'ю BBC. Зокрема, Кулеба заявив, що тимчасове припинення бойових дій буде вигідніше для Росії, ніж для України.

За словами дипломата, на початку 2024 року деякі партнери України та окремі політики в Києві почали говорити про необхідність паузи у бойових діях. Хоча раніше, протягом 2022-2023 років, було очевидно, що така пауза допоможе саме російській стороні.

Міністр наголосив, що під час паузи обидві сторони матимуть можливість зміцнити свої позиції. Проте головний ризик для України полягає в тому, що партнери можуть зменшити підтримку. Це послабить українські можливості у разі відновлення бойових дій.

"У російської воєнної машини є очевидні переваги. І в нинішньому балансі сил я вважаю, що пауза буде більш вигідна Російській Федерації", — підкреслив Кулеба.

Щодо виступу президента Володимира Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції, де він попередив про можливе накопичення російських військ у Білорусі, Кулеба зазначив, що Україна мусить надсилати такі сигнали партнерам.

Раніше також "Телеграф" писав, що Україну не запросили на переговори США та Росії. На даному етапі Росії потрібна пауза для переозброєння.