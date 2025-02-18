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Кулеба пояснив, кому зараз вигідна пауза у війні

Автор
Ірина Мазуренко
Дата публікації
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Автор
Дмитро Кулеба Новина оновлена 18 лютого 2025, 14:17
Дмитро Кулеба. Фото https://armyinform.com.ua/

Україні теж потрібно зміцнити свої позиції, але є інша загроза

У нинішньому балансі сил пауза буде більш вигідна Російській Федерації. Так вважає колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Про це він розповів в інтерв'ю BBC. Зокрема, Кулеба заявив, що тимчасове припинення бойових дій буде вигідніше для Росії, ніж для України.

За словами дипломата, на початку 2024 року деякі партнери України та окремі політики в Києві почали говорити про необхідність паузи у бойових діях. Хоча раніше, протягом 2022-2023 років, було очевидно, що така пауза допоможе саме російській стороні.

Міністр наголосив, що під час паузи обидві сторони матимуть можливість зміцнити свої позиції. Проте головний ризик для України полягає в тому, що партнери можуть зменшити підтримку. Це послабить українські можливості у разі відновлення бойових дій.

"У російської воєнної машини є очевидні переваги. І в нинішньому балансі сил я вважаю, що пауза буде більш вигідна Російській Федерації", — підкреслив Кулеба.

Щодо виступу президента Володимира Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції, де він попередив про можливе накопичення російських військ у Білорусі, Кулеба зазначив, що Україна мусить надсилати такі сигнали партнерам.

Раніше також "Телеграф" писав, що Україну не запросили на переговори США та Росії. На даному етапі Росії потрібна пауза для переозброєння.

Теги:
#Україна #ЄС #Росія #Війна #Припинення вогню