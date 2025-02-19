Готовий до переговорів? Путін здивував заявою щодо України

Російський президент сказав, за чиєї участі відбуватиметься переговорний процес

Російський президент Володимир Путін раптом оголосив про нібито готовність Москви повернутися до переговорного процесу щодо ситуації в Україні.

Його слова цитують російські пропагандистські медіа. За словами Путіна, Росія ніколи не відмовлялася від діалогу з Україною та європейськими країнами. Він стверджує, що саме європейська сторона перервала контакти з Москвою, а український уряд заборонив будь-які переговори з Росією.

Очільник Кремля також прокоментував нещодавню зустріч представників США та Росії в Ер-Ріяді 18 лютого. Путін зазначив, що головною метою цих перемовин було підвищення рівня довіри між державами, без чого, на його думку, неможливо розв'язати "українську кризу".

"Переговорний процес відбуватиметься за участю і Росії, і України, ніхто Україну з цього процесу не виключає", – заявив Путін. Також він додав: "Ми прагнемо вийти на прийнятні для обох сторін рішення".

Щодо потенційної зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, Путін висловив готовність до неї, але сказав, що вона потребує підготовки. За його словами, важливо не просто організувати зустріч, а досягти конкретних результатів щодо найважливіших питань, зокрема ситуації в Україні.

Напередодні, нагадаємо, речник президента РФ Дмитро Пєсков також заявив, що Путін нібито готовий "за необхідності" до переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.