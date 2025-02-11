Без розкішних букетів та цукерок. Як в СРСР святкували День закоханих

Валентинки частіше робили власноруч

День закоханих існує у світі десятиліттями, проте в радянські часи він не був настільки популярним, як зараз. Однак молодь все ж полюбляла його святкувати та дарувати милі дрібнички.

"Телеграф" розповість, як в СРСР святкували День святого Валентина та чи були тоді валентинки. Зауважимо, що офіційно в радянському календарі свята День закоханих не було.

Проте перші згадки про нього з'явились наприкінці 80-х початку 90-х років. Саме тоді в СРСР почали доходити закордонні журнали, фільми та книги. А День закоханих на той час фігурував у багатьох кінокартинах і набирав популярності.

Молодь оцінила ідею цього свята і почала на свій лад його відзначати. Валентинок в СРСР не продавали так багато, як зараз, тому деякі люди малювали їх власноруч. Старше ж покоління зовсім не сприймало це свято, вважаючи його вигадкою.

Зазвичай на День Валентина в СРСР дарували невеликі листівки, маленькі іграшки та цукерки. Квіти в ті часи взимку були розкішшю, тому їх отримували одиниці. Вже з початку 90-х, коли розпад Союзу наближався, суспільство почало більш завзято святкувати День закоханих, хоча пік цього наступив ближче до 2000 року.

Але навіть попри це збереглась невелика кількість перших валентинок, які спочатку майже не відрізнялись від звичайних листівок, хіба що наявністю сердечок.

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