Ви точно вдома маєте розетки на висоті: навіщо це робили в СРСР

На це існує три вагомі причини

У радянських квартирах було дуже багато дивних особливостей, одна з таких — монтаж вимикачів і розеток на висоті. Багато людей, особливо підлітки, ледве дотягувалися до цих пристроїв, що викликало чимало запитань.

Сьогодні ми можемо здивуватися, чому так було, адже це явно не зручно. "Телеграф" з посиланням на OBOZ.UA пише, що висота розеток і вимикачів у СРСР не була випадковою, і існує кілька можливих пояснень цього явища.

Загалом є кілька факторів – від безпеки до економії. Вони вплинули на те, що вимикачі і розетки в СРСР ставили на таку висоту. І хоча нині це може здатися незручним, в тих умовах це мало своє логічне пояснення.

Безпека

Однією з основних причин такого розташування вимикачів та розеток є безпека. Розміщення на висоті дозволяло обмежити доступ дітей до електричних пристроїв, щоб вони не могли випадково отримати удар струмом. Це правило застосовувалося не лише в житлових приміщеннях, але й в школах та інших громадських закладах. Навіть сьогодні розетки часто встановлюють на висоті близько 1,8 метра, щоб уникнути випадкових травм.

Зручність

Інша версія пояснює високу установку вимикачів і розеток з практичних причин. За цією теорією, вимикач, розташований на такій висоті, зручніший для дорослих. Вдень вимикач знаходиться на рівні зору людини, що дозволяє швидше його знайти. Вночі ж, коли люди йдуть на світло, вони зазвичай протягують руки вперед, і вимикач на такій висоті стає більш доступним для натискання.

Економія

Ще одна цікава версія стосується економії матеріалів. Згідно з розрахунками, якщо встановити розетки і вимикачі на низькому рівні, доведеться використовувати значно більше дроту для підключення. Відстань між точками розташування електричних пристроїв і розподільними коробками повинна бути 10-30 см від стелі, тому чим нижче розетку або вимикач, тим більше витрат на кабель.

Такі міркування, мабуть, не були визначальними для радянського будівництва, але все ж мали значення. Якщо ці пристрої було б встановлено на звичному для нас рівні, це могло б призвести до зайвих витрат на електричні матеріали. Тому в масштабах багатоквартирних будинків або цілих районів це могло привести до суттєвих перевитрат.

Раніше "Телеграф" писав, як виглядали "валентинки" у СРСР.