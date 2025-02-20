У саркофагу залишився лише скелет жінки: хто і куди вивіз останки князя Ярослава Мудрого з Києва

Скелет легендарного князя зник між 1940 та 2009 роком

Князь Ярослав Мудрий, який почав розвиток Києва, прагнучи зробити з нього "другий Єрусалим", був одним із найвидатніших правителів Київської Русі. Після смерті 1054 року його останки помістили до саркофага з білого мармуру, який зберігається в Софії Київській. Але, як виявилося, скелет легендарного князя викрали з його гробниці.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, куди зникли останки київського князя Ярослава Мудрого і де вони зараз можуть перебувати. Ми дізналися цікаві факти.

Що сталося з останками князя Ярослава Мудрого

Давньоруський князь Ярослав Володимирович Мудрий, який належав до династії Рюриковичів, після смерті свого брата Мстислава був одноосібним правителем Київської Русі. Він розбив і назавжди відкинув від Києва печенігів і зробив багато успішних походів проти литовців та ятвягів. За його правління Київ став розквітати та розвиватися.

Ярослав Мудрий був одним із найвидатніших правителів Київської Русі

Помер легендарний князь 20 лютого 1054 року у своїй заміській резиденції у Вишгороді під Києвом. Його останки поклали в гарний саркофаг із білого мармуру, який прикрашений різьбленням давньохристиянської символіки, а його стінки містять зображення виноградної лози, хрестів, птахів, кипарисів та монограм Христа.

Саркофаг Ярослава Мудрого

Відомо, що саркофаг з метою дослідження відкрили чотири рази: у 1936-му, 1939-му, 1964-му та 2009-му році. Скелет князя, ймовірно, був викрадений між 1940 та 2009 роком. Як так сталося?

Як розповідають експерти, у 1939 році після відкриття саркофага скелет Ярослава Мудрого та невідомої жінки, яка зберігалася з ним, було передано до Ленінградського інституту етнографії та антропології. У 1940 році, згідно з актами, останки було повернуто до заповідника Софії Київської, де вони зберігалися у фондосховищах.

Останки, виявлені в саркофазі у 1936 році

Покласти їх назад у саркофаг не вдалося через Другу світову війну. І лише 1964 року, якщо вірити документам, останки були покладені назад у саркофаг.

Акт про повернення останків до Софійського заповідника, 1940 рік

Але коли гробницю Ярослава Мудрого відкрили у 2009 році, то виявилося, що там зберігається лише один скелет, що належить жінці, чию особу поки що встановити не вдалося. Але вважається, що він належить його дружині Інгігерді. Через недбалість не було проведено необхідної антропологічної експертизи й довгі роки вважалося, що скелет Мудрого зберігається у своєму саркофазі.

Відкриття саркофагу у 2009 році, Фото: Всеукраїнська асоціація музеїв

Жіночий скелет, знайдений у саркофазі

Хто і куди вивіз останки князя Ярослава Мудрого

Пошуком останків після 2009 року зайнялася генеральний директор Національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська та її вчені. В одному україномовному віснику було сказано, що останки Ярослава Мудрого вивезли нацистські солдати перед наступом радянських військ. Також була разом із ними викрадена ікона святого Миколая Мокрого. У статті було сказано, що обидва предмети перебувають у власності людини з Нью-Йорка.

Неля Куковальська у США біля ікони святого Миколая Мокрого, ФОТО: ІРИНА ТРУШ/TRUSH

В іншій статті, яку знайшли дослідники, мовознавець Петро Одарченко, який пережив нацистську окупацію в Києві, розповів, що старший священник Софії при нацистах передав кістки німецькому майору і той вивіз їх до Варшави. Кості офіцер передав отцю Палладію, українському священнику, який згодом вивіз їх до США. Вважається, що досі реліквії перебувають у володінні архієпископа Палладія. Але не було жодних доказів на підтвердження цих відомостей.

Використовуючи контакти у Нью-Йорку, пані Куковальська встановила місце перебування Палладія – священника, названого у статті. Але священнослужителі церкви Святої Трійці ухилялися від відповіді на запитання про останки Ярослава.

Українська православна церква Святої Трійці у Брукліні, Нью-Йорк

Після втечі Віктора Януковича пошук мощів легендарного князя активізувався. Українські чиновники та Неля Куковальська зв’язалися з агентами Інтерполу та Федерального бюро розслідувань, які спеціалізувалися на злочинах щодо артефактів.

Неля Куковальська з представниками Української Автокефальної Церкви у США. 2010 р.

У зверненні, переданому до Міністерства юстиції США, було наведено докази, що скелет Ярослава Мудрого знаходиться у Вільямсбурзькій церкві. Українські експерти навіть дійшли до нью-йоркського офісу Міністерства внутрішньої безпеки. Восени 2017 року агенти Департаменту внутрішньої безпеки обшукали церкву, перебираючи літургійні книги та вітрину, але нічого не знайшли, тому не почали відкривати офіційного провадження.

Україна продовжує шукати останки Ярослава Мудрого

У 2021 році пошуки реліквій продовжилися. Президент України Володимир Зеленський та інші чиновники виступили за пошук останків київського князя та підтримують контакти з Вашингтоном та українськими громадами у США. У квітні 2022 року український президент у своїй промові заявив, що в Україну повернеться одна з головних святинь — ікона святого Миколая Мокрого, це перша чудотворна ікона Русі, яка, як і останки князя, зникла під час Другої світової війни. Зеленський зазначив, що для її повернення була зроблена велика робота.

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