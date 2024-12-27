Він був найбагатшою людиною за всю історію України: князь Острозький фінансував науку та підтримував культуру

Найбільше він запам'ятався своєю діяльністю на благо освіти та культури

Найбагатшим українцем за всю історію вважається князь Костянтин-Василь Острозький. Це одна з найяскравіших постатей в історії України, він не лише володів величезними багатствами, але й став потужним меценатом української культури та освіти.

Як розповів історик Олександр Алфьоров, його діяльність у XVI столітті заклала основи для національного відродження та культурного розвитку українського народу. Це період, коли українська ідентичність почала формуватися в умовах зовнішнього тиску з боку католицької церкви та Польщі.

Князь жив у період з 1526 по 1608 рік і володів величезними земельними наділами: 80 містами, 40 замками та 2760 селами. Його річний дохід становив близько 19 мільйонів злотих, що еквівалентно понад 50 тоннам золота щорічно.

Вклад у культуру та освіту

Костянтин-Василь Острозький не лише накопичував багатства, але й активно інвестував їх у розвиток освіти та культури. Він фінансував наукові дослідження та підтримував українську культуру, прагнучи зробити свою резиденцію центром культурного опору проти католицької та унійної експансії. За його правління відбулося значне піднесення української культури, а також було засновано перший вищий навчальний заклад східнослов'янських народів — Острозьку академію, яка була відкритою в 1576 році.

Острозька академія стала важливим осередком освіти, де викладали видатні вчені того часу. Князь також сприяв виданню понад 20 книг у місцевій друкарні, серед яких був перший повний текст Біблії слов'янською мовою, виданий у 1580 році.

Військові досягнення

Костянтин-Василь Острозький був не лише меценатом, але й видатним військовим діячем. Він брав участь у понад 60 битвах, більшість з яких завершилися перемогою для його військ. Однією з найзначніших перемог стала битва під Оршею в 1514 році, де його стратегічні рішення дозволили здобути вирішальну перемогу над московськими військами.

Спадщина

Діяльність Костянтина-Василя Острозького залишила глибокий слід в історії України. Історик Михайло Грушевський назвав його "першим національним відродженням України" завдяки його внеску в розвиток культури та освіти. Його спадщина продовжує впливати на українське суспільство і сьогодні, нагадуючи про важливість культурного розвитку та національної ідентичності.

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