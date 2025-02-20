В саркофаге остался только скелет женщины: кто и куда вывез останки князя Ярослава Мудрого из Киева

Скелет легендарного князя исчез между 1940 и 2009 годом

Князь Ярослав Мудрый, который начал развитие Киева, стремясь сделать из него "второй Иерусалим", был одним из самых выдающихся правителей Киевской Руси. После смерти в 1054 году его останки поместили в саркофаг из белого мрамора, который хранится в Софии Киевской. Но, как оказалось, скелет легендарного князя был похищен из его гробницы.

"Телеграф" решил выяснить, куда пропали останки киевского князя Ярослава Мудрого и где они могут сейчас находится. Мы узнали интересные факты.

Что произошло с останками князя Ярослава Мудрого

Древнерусский князь Ярослав Владимирович Мудрый, который походил из династии Рюриковичей, после смерти своего брата Мстислава был единоличным правителем Киевской Руси. Он разбил и навсегда отбросил от Киева печенегов и совершил множество успешных походов против литовцев и ятвягов. При его правлении Киев стал расцветать и развиваться.

Ярослав Мудрый был одним из самых выдающихся правителей Киевской Руси

Скончался легендарный князь 20 февраля 1054 года в своей загородной резиденции в Вышгороде под Киевом. Его останки положили в красивый саркофаг из белого мрамора, который украшен резьбой древнехристианской символики, а его стенки содержат изображения виноградных лоз, крестов, птиц, кипарисов и монограмм Христа.

Саркофаг Ярослава Мудрого

Известно, что саркофаг в целях исследования открыли четыре раза: в 1936-м, 1939-м, 1964-м и 2009-м году. Скелет князя, предположительно, был похищен между 1940 и 2009 годом. Как так произошло?

Как рассказывают эксперты, в 1939-м году после открытия саркофага скелет Ярослава Мудрого и неизвестной женщины, которая хранилась с ним, был передан в Ленинградский институт этнографии и антропологии. В 1940-м году, согласно актам, останки были возвращены в заповедник Софии Киевской, где они хранились в фондах.

Останки, обнаруженные в саркофаге в 1936 году

Положить их обратно в саркофаг не удалось из-за начавшейся Второй мировой войны. И только в 1964-м году, если верить документам, останки были возложены обратно в саркофаг.

Акт о возвращении останков в Софийский заповедник, 1940 год

Но когда гробницу Ярослава Мудрого открыли в 2009 году, то оказалось, что там хранится всего один скелет, принадлежащий женщине, чью личность пока установить не удалось. Но считается, что он принадлежит его супруге Ингигерде. Из-за халатности не была проведена необходимая антропологическая экспертиза и долгие годы считалось, что скелет Мудрого хранится в своем саркофаге.

Открытие саркофага в 2009 году, Фото: Всеукраинская ассоциация музеев

Женский скелет, найденный в саркофаге

Кто и куда вывез останки князя Ярослава Мудрого

Поиском останков после 2009 года занялась генеральный директор Национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская и ее ученые. В одном украиноязычном вестнике было сказано, что останки Ярослава Мудрого вывезли нацистские солдаты перед наступлением советских войск. Также была вместе с ними похищена икона святого Николая Мокрого. В статье было сказано, что оба предмета находятся в собственности человека из Нью-Йорка.

Неля Куковальская в США возле иконы святого Николая Мокрого, ФОТО: ІРИНА ТРУШ/TRUSH

В другой статье, которую нашли исследователи, языковед Петр Одарченко, переживший нацистскую оккупацию в Киеве рассказал, что старший священник Софии при нацистах передал кости немецкому майору и тот вывез их в Варшаву. Кости офицер передал отцу Палладию, украинскому священнику, который впоследствии вывез их в США. Считается, что до сих пор реликвии находятся во владении архиепископа Палладия. Но не было никаких доказательств в подтверждение этих сведений.

Используя контакты в Нью-Йорке, госпожа Куковальская установила место пребывания Палладия – священника, названного в статье. Но священнослужители церкви Святой Троицы уклонялись от ответа на вопросы об останках Ярослава.

Украинская православная церковь Святой Троицы в Бруклине, Нью-Йорк

После бегства Виктора Януковича поиск мощей легендарного князя активировался. Украинские чиновники и Неля Куковальская связались с агентами Интерпола и Федерального бюро расследований, специализировавшимися на преступлениях по артефактам.

Неля Куковальская с представителями Украинской Автокефальной Церкви в США. 2010 г.

В обращении, переданном в Министерство юстиции США, были приведены доказательства, что скелет Ярослава Мудрого находится в Вильямсбургской церкви. Украинские эксперты даже дошли до нью-йоркского офиса Министерства внутренней безопасности. Осенью 2017 году агенты Департамента внутренней безопасности обыскали церковь, перебирая литургические книги и витрину, но ничего не нашли, поэтому не стали открывать официальное производство.

Украина продолжает искать останки Ярослава Мудрого

В 2021 году поиски реликвий продолжились. Президент Украины Владимир Зеленский и другие чиновники выступили за поиск останков киевского князя и поддерживает контакты с Вашингтоном и украинскими общинами в США. В апреле 2022 года украинский президент в своей речи заявил, что в Украину вернется одна из главных святынь — икона святого Николая Мокрого, это первая чудотворная икона Руси, которая, как и останки князя пропала во время Второй мировой войны. Зеленский отметил, что по ее возвращению была проделана большая работа.

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