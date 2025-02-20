Частина з них дісталася РФ від України: що відомо про Ту-95, з яких Росія запускає ракети

Ту-95 є одним із найгучніших літаків у світі, що негативно позначається на його непомітності

Російські війська нерідко атакують Україну крилатими ракетами, носіями частини з яких є бомбардувальник Ту-95, а також Ту-95МС. Коли противник піднімає ці літаки в небо, в Україні оголошують повітряну тривогу через можливу ракетну атаку.

Тільки за останній рік було багато випадків, коли противник застосовував цей бомбардувальник для запуску ракет по Україні. Деякі з цих випадків закінчувалися трагічно. У багатьох випадках захисники українського неба за допомогою засобів протиповітряної оборони збивали ці цілі.

Застосування Ту-95 Росією під час обстрілів по Україні

Вранці 29 грудня 2023 року противник завдав масованого удару по Україні. Загалом ворог запустив 158 повітряних цілей: ударні безпілотники Shahed-136/131, крилаті та аеробалістичні ракети. Зокрема, із 18 бомбардувальників Ту-95МС запустили не менше 90 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

7 лютого 2024 року з 10 бомбардувальників Ту-95 росіяни запустили 29 ракет типів Х-101/Х-555/Х-55. Внаслідок атаки 4 цивільних загинули у Києві, ще 1 – у Миколаївській області.

11 квітня 2024 року росіяни підняли в повітря близько десятка Ту-95 та запустили 20 ракет Х-101/Х-555. Основним напрямом ворожого удару цими ракетами стала Львівська область. 16 ракет знищили сили протиповітряної оборони.

1 червня 2024 року російські війська підняли кілька бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95. У ході атаки вони запустили 53 ракети різних типів, у тому числі 35 із Ту-95.

У ніч на 14 червня росіяни здійснили атаку ракетами та дронами. Вони запустили 14 ракет та 17 "Шахедів". Щодо ракет, то це були 10 Х-101/Х-555 з літаків Ту-95 МС, 3 "Іскандер-М" та 1 "Кинджал".

26 серпня з Ту-95МС було випущено 77 ракет в Україні. Тоді метою росіян була енергетична інфраструктура.

4 вересня 2024 року ворог використав під час атаки 42 засоби повітряного нападу, з них 6 – крилаті ракети Х-101 з літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області.

25 грудня 2024 року Росія випустила по Україні 184 повітряні цілі. Серед них було 50 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, а також 12 "Калібрів".

15 січня поточного року росіяни зробили комбінований удар по Україні. Повітряні сили виявили 117 цілей, з яких було збито 77, враховуючи 23 крилаті ракети Х-101/Х-55СМ.

1 лютого 2025 року Росія зробила масований удар. Серед інших засобів було використано також 8 крилатих ракет Х-101/Х-55см з Ту-95МС. Частина ракет знищила протиповітряна оборона, а також значна частина не досягла цілей.

Важливо зазначити, що в цьому переліку перелічені далеко не всі атаки з використанням Ту-95 за повномасштабної війни в Україні.

Особливості Ту-95

Ту-95 являє собою стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, створений ще в СРСР. Його розробляли під час Холодної війни для доставки ядерної зброї на великі відстані. Але у світі він також використовується для доставки звичайних крилатих ракет.

У Радянському Союзі цей бомбардувальник створювався також і для завдання ударів по стратегічним цілям в тилу противника. Він здатний нести ракети, зокрема з ядерним боєзарядом. Перші моделі Ту-95 надійшли на озброєння ще 1956 року. Літак оснащений чотирма турбогвинтовими двигунами НК-12, які є найпотужнішими у світі серед двигунів цього типу.

Серійний випуск розпочався 1955 року. У серії знаходилися бомбардувальники Ту-95 та Ту-95М; дальні стратегічні розвідники Ту-95МР; дальні літаки розвідки та цілевказівки Ту-95РЦ; стратегічні літаки-ракетоносці Ту-95К та Ту-95КМ.

Побудовані Ту-95 різних модифікацій перебували на озброєнні до початку 1990-х рр., пройшовши низку великих модифікаційних та модернізаційних робіт з двигунів, складу озброєння та обладнання. До початку 90-х років будувалися і нові модифікації й варіанти літака.

Ту-95 одним із найгучніших літаків у світі, що негативно позначається на його непомітності. Цей літак можуть помітити навіть гідроакустичні системи підводних човнів, що знаходяться на бойовій глибині занурення.

Тривалість польоту Ту-95 може сягати 40 годин. При цьому він має можливість дозаправки літака в повітрі. Він може діяти в тилу ворога у будь-який час доби та за будь-якої погоди.

Важливо відзначити, що наприкінці 1990 років Україна передала Росії вісім бомбардувальників Ту-160 та три бомбардувальники Ту-95МС. Тоді ж було передано частину бомбардувальників Ту-22, які дісталися Росії у її частці під час розподілу Чорноморського флоту.

Технічні характеристики Ту-95

Ту-95 має безліч модифікацій, проте зараз російська армія має на своєму озброєнні Ту-95МС і Ту-95МС.

Довжина літака — 49 м.

Висота — 13 м.

Площа крила – 310 м2.

Максимальна швидкість польоту – 1 000 км/год.

Стартова маса – 160 тис. кг.

Дальність польоту – 15 тис. км.

Екіпаж – 7 осіб,

Вага спорядженого літака – 190 тонн,

Потужність – 15 тисяч кінських сил;

Бойовий радіус дії – 6500 кілометрів,

Характеристики Ту-95МС

Екіпаж – 7 осіб.

Довжина — 49,09 м.

Розмах крил — 50,04 м.

Максимальна злітна маса – 185 тис.

Максимальна швидкість — 830 км/год.

Бойове навантаження — до шести крилатих ракет Х-55/555 у внутрішній барабанній установці.

Бойовий радіус його дії: 6500 км,

Дальність польоту: 13 тис. км.

Основне завдання Ту-95МС — літати на велику дальність із вантажем ракет. Їх запускають як stand-off engagement — без заходу до зони дії активних засобів протиповітряної оборони противника.

Екіпаж літака складає 7-11 осіб (залежно від модифікації). Наприклад, на Ту-95МС командир корабля, помічник командира корабля, штурман корабля, другий штурман корабля, оператор бортових засобів зв’язку (БЗЗ), бортінженер, командир вогневих установок (КВУ).

До речі, Ту-95МСМ доопрацьовано для застосування ракет Х-101 і Х-102 і мають тримачі внутрішньої та зовнішньої підвіски.

Скільки у Росії залишилося Ту-95

За оцінками міжнародних експертів, перед повномасштабним вторгненням Москва мала 42 літаки Ту-95МС. Водночас вони вважають, що реально діючи лише близько трьох десятків цих судів, пише "Радіо Свобода".

Навесні 2024 року полковник запасу Збройних сил України Петро Черник сказав, що всього Росія має 60 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, але тільки до 20 з них перебувають у робочому стані.

Саме Ту-95 досі вважається основним стратегічним ракетоносцем Повітряно-космічних сил Російської Федерації.

Для ударів по українських містах росіяни піднімали у повітря максимум до 20 літаків Ту-95МС. Про це пише 24 канали.

Також в Росії є 124 важкі бомбардувальники (16 Ту-160, 42 Ту-95 і 66 Ту-22М) і 91 бойовий літак Морської авіації ВМФ РФ (22 МіГ-29К/КУБ, 43 Су-27/33, 22 Су-24 і 4 Су-25). Це більше, ніж у Китаю, але все одно значно менше, ніж у США.

Варто додати, що в ніч на 5 квітня 2024 року російські військові аеродроми в Морозівську, Ейську та Енгельсі зазнали атаки дронів. В результаті атаки на аеродромі Енгельс-2, ймовірно, отримали значні пошкодження три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Які ракети запускає Ту-95

У ході атак по Україні за допомогою бомбардувальника Ту-95 росіяни запускають по Україні наступні ракети:

Х-101 — це російська стратегічна крилата ракета "повітря-земля" з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності. Розроблено на основі ракет серії Х-55 конструкторським бюро "Райдуга" у 1980-х роках.

Х-55 — це радянська стратегічна авіаційна крилата ракета, розроблена МКБ "Райдуга" наприкінці 1970-х — на початку 1980-х років для озброєння стратегічних бомбардувальників. Здійснює політ на дозвукових швидкостях на гранично малих висотах із огинанням рельєфу місцевості.

Х-555 — російська стратегічна авіаційна крилата ракета, яка є вдосконаленою версією радянської Х-55.

Традиційно перед атакою цими ракетами моніторингові групи та офіційні інформаційні ресурси Повітряні сили Збройних сил України повідомляють, що з аеродрому "Оленья" у Мурманській області РФ зафіксовано зліт тієї чи іншої кількості стратегічних бомбардувальників Ту-95/Ту-95МС.

За оцінками експертів, поки ракета долетить до мети, може пройти близько 1-1,5 год. Тобто, коли кажуть "пуск Х-101" — то за годину — півтори вони будуть у повітряному просторі України.

Ціна бомбардувальника-ракетоносця Ту-95

За даними сайту Aerocorner, вартість цього літака становить понад 26 мільйонів доларів.

Інші дані про можливу вартість цього бомбардувальника у відкритих джерелах немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про КАБи, якими росіяни часто атакують Україну. Вперше удар КАБами росіяни здійснили 27 березня 2022 року і з того часу продовжують робити це регулярно. Часто під атакою опинялися Харків, Херсон та Суми, Луганська та Донецька області. Незабаром КАБ почали долітати до Запоріжжя, а на початку 2025 року з’явилася інформація, що тепер під загрозою цих бомб опинилася і Дніпропетровська область.

Ця зброя вважається високоточною завдяки використанню модуля управління та корекції (УМПК) – це фактично накладні крила для бомби, за допомогою яких збільшується її дальність. За точність відповідає GPS-навігація.

Дальність залежить одразу від кількох факторів: швидкості та висоти польоту бомб. Тобто чим вище і на більшій швидкості літак зробить скидання, тим більше бомби летітимуть.