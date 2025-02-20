Часть из них досталась РФ от Украины: что известно о Ту-95, с которых Россия запускает ракеты

Ту-95 является одним из самых громких самолетов в мире, что отрицательно сказывается на его незаметности

Российские войска нередко атакуют Украину крылатыми ракетами, носителями части из которых является бомбардировщик Ту-95, а также Ту-95МС. Когда противник поднимает в небо эти самолеты, в Украине объявляют воздушную тревогу из-за возможной ракетной атаки.

Только за последний год было множество случаев, когда противник применял этот бомбардировщик для запуска ракет по Украине. Некоторые из этих случаев заканчивались трагически. Во множестве случаев защитники украинского неба с помощью средств противовоздушной обороны сбивали эти цели.

Применение Ту-95 Россией во время обстрелов по Украине

Утром 29 декабря 2023 года противник нанес массированный удар по Украине. В общей сложности враг запустил 158 воздушных целей: ударные беспилотники Shahed-136/131, крылатые и аэробалистические ракеты. В частности, с 18 бомбардировщиков Ту-95МС запустили не менее 90 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

7 февраля 2024 года с 10 бомбардировщиков Ту-95 россияне запустили 29 ракет типов Х-101/Х-555/Х-55. В результате атаки 4 гражданских погибли в Киеве, еще 1 – в Николаевской области.

11 апреля 2024 года россияне подняли в воздух около десятка Ту-95 и запустили 20 ракет Х-101/Х-555. Основным направлением вражеского удара этими ракетами стала Львовская область. 16 ракет уничтожили силы ПВО.

1 июня 2024 года российские войска подняли несколько бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95. В ходе атаки они запустили 53 ракеты различных типов, в том числе 35 из Ту-95.

В ночь на 14 июня россияне совершили атаку ракетами и дронами. Они запустили 14 ракет и 17 "Шахедов". По ракетам, то это были 10 Х-101/Х-555 с самолетов Ту-95 МС, 3 "Искандер-М" и 1 "Кинжал".

26 августа из Ту-95МС было выпущено 77 ракет по Украине. Тогда целью россиян была энергетическая инфраструктура.

4 сентября 2024 враг использовал во время атаки 42 средства воздушного нападения, из них 6 – крылатые ракеты Х-101 с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области.

25 декабря 2024 года Россия выпустила по Украине 184 воздушные цели. Среди них было 50 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, также 12 "Калибров".

15 января текущего года россияне совершили комбинированный удар по Украине. Воздушные силы обнаружили 117 целей, из которых было сбито 77, учитывая 23 крылатые ракеты Х-101/Х-55СМ.

1 февраля 2025 года Россия совершила массированный удар. В числе других средств были использованы также 8 крылатых ракет Х-101/Х-55см с Ту-95МС. Часть ракет уничтожила ПВО, а также значительная часть не достигла целей.

Важно отметить, что в этом перечне перечислены далеко не все атаки с использованием Ту-95 за время полномасштабной войны в Украине.

Особенности Ту-95

Ту-95 представляет из себя стратегический бомбардировщик-ракетоносец созданный еще в СССР. Его разрабатывали в период Холодной войны для доставки ядерного оружия на большие расстояния. Но в современном мире также используется для доставки обычных крылатых ракет.

В Советском Союзе этот бомбардировщик создавался для нанесения ударов по стратегическим целям в тылу противника. Он способен нести ракеты, в том числе с ядерным боезарядом. Первые модели Ту-95 поступили на вооружение еще в 1956 году. Самолет оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями НК-12, которые являются самыми мощными в мире среди двигателей этого типа.

Серийный выпуск начался в 1955 году. В серии находились бомбардировщики Ту-95 и Ту-95М; дальние стратегические разведчики Ту-95МР; дальние самолёты разведки и целеуказания Ту-95РЦ; стратегические самолёты-ракетоносцы Ту-95К и Ту-95КМ.

Построенные Ту-95 различных модификаций находились на вооружении до начала 1990-х гг., пройдя целый ряд крупных модификационных и модернизационных работ по двигателям, составу вооружения и оборудованию. До начала 90-х годов строились и совершенно новые модификации и варианты самолёта.

Ту-95 одним из самых громких самолетов в мире, что отрицательно сказывается на его незаметности. Этот самолет могут заметить даже гидроакустические системы подлодок, находящиеся на боевой глубине погружения.

Продолжительность полета Ту-95 может доходить до 40 часов. При этом у него есть возможность дозаправки самолета в воздухе. Он может действовать в тылу врага в любое время суток и при любой погоде.

Важно отметить, что в конце 1990 годов Украина передала России 8 бомбардировщиков Ту-160 и 3 бомбардировщика Ту-95МС. Тогда же была передана часть бомбардировщиков Ту-22, которые достались России в ее доле при распределении Черноморского флота.

Технические характеристики Ту-95

У Ту-95 есть множество модификаций, однако сейчас российская армия имеет на своем вооружении Ту-95МС и Ту-95МС.

Длина самолета — 49 м.

Высота — 13 м.

Площадь крыла — 310 м2.

Стреловидность крыла — 35°.

Максимальная скорость полета — 1 000 км/ч.

Стартовая масса — 160 тыс. кг.

Дальность полета — 15 тыс. км.

Мощность – 15 тысяч лошадиных сил;

Боевой радиус действия – 6500 километров,

Дальность полета – 13 тысяч километров.

Характеристики Ту-95МС

Экипаж — 7 человек.

Длина — 49,09 м.

Размах крыльев — 50,04 м.

Максимальная взлетная масса — 185 тыс.

Максимальная скорость — 830 км/ч.

Боевая нагрузка — до шести крылатых ракет Х-55/555 во внутренней барабанной установке.

Боевой радиус его действия: 6500 км,

Дальность полета: 13 тыс. км.

Основная задача Ту-95МС — летать на большую дальность с грузом ракет. Их запускают в режиме stand-off engagement — без захода в зону действия активных средств противовоздушной обороны противника.

Экипаж самолёта составляет 7—11 человек (в зависимости от модификации). Например, на Ту-95МС — командир корабля, помощник командира корабля, штурман корабля, второй штурман корабля, оператор бортовых средств связи (БСС), бортинженер, командир огневых установок (КОУ).

К слову, Ту-95МСМ доработаны для применения ракет Х-101 и Х-102 и имеют держатели внутренней и внешней подвески.

Сколько у России осталось Ту-95

Согласно оценкам международных экспертов, перед полномасштабным вторжением Москва имела 42 самолета Ту-95МС. В то же время они считают, что реально действующими являются лишь около трех десятков этих судов, пишет "Радио Свобода".

Весной 2024 года полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Черник сказал, что что всего Россия имеет 60 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, но только до 20 из них находятся в рабочем состоянии.

Именно Ту-95 до сих пор считается основным стратегическим ракетоносцем Воздушно-космических сил РФ.

Для ударов по украинским городам россияне поднимали в воздух максимум до 20 самолетов Ту-95МС. Об этом пишет 24 канал.

Также в России есть 124 тяжелых бомбардировщика (16 Ту-160, 42 Ту-95 и 66 Ту-22М) и 91 боевой самолет Морской авиации ВМФ РФ (22 МиГ-29К/КУБ, 43 Су-27/33, 22 Су-24 и 4 Су-25), то есть 1585 машин. Это больше, чем у Китая, но все равно значительно меньше по сравнению с США.

Стоит добавить, что в ночь на 5 апреля 2024 года российские военные аэродромы в Морозовске, Эйске и Энгельсе подверглись атаке дронов. В результате атаки на аэродроме Энгельс-2, вероятно, получили значительные повреждения три стратегических бомбардировщика Ту-95МС.

Какие ракеты запускает Ту-95

В ходе атак по Украине с помощью бомбардировщика Ту-95 россияне запускают по Украине следующие ракеты:

Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета "воздух-земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Разработана на основе ракет серии Х-55 конструкторским бюро "Радуга" в 1980-х годах.

Х-55 — это советская стратегическая авиационная крылатая ракета, разработанная МКБ "Радуга" в конце 1970-х — начале 1980-х годов для вооружения стратегических бомбардировщиков. Совершает полёт на дозвуковых скоростях на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности.

Х-555 — российская стратегическая авиационная крылатая ракета, являющаяся усовершенствованной версией советской Х-55.

Традиционно перед атакой этими ракетами мониторинговые группы и официальные информационные ресурсы Воздушные силы ВСУ сообщают, что с аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ зафиксирован взлет того или иного количества стратегических бомбардировщиков Ту-95/Ту-95МС.

Согласно оценкам экспертов, пока ракета долетит до цели, может пройти порядка 1-1,5 час. То есть, когда говорят "пуск Х-101" — то через час — полтора они будут в воздушном пространстве Украины.

Цена бомбардировщика-ракетоносца Ту-95

Согласно данным сайта Aerocorner, стоимость этого самолета составляет более 26 миллионов долларов.

Другие данных о возможной стоимости этого бомбардировщика в открытых источниках нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известно о КАБах, которыми россияне часто атакуют Украину. Впервые удар КАБами россияне совершили 27 марта 2022 года и с тех пор продолжают делать это регулярно. Часто под атакой оказывался Харьков, Херсон и Суммы, Луганская и Донецкая области. Вскоре КАБы начали долетать до Запорожья, а в начале 2025 года появился информация, что теперь под угрозой этих бомб оказался и Днепропетровская область.

Это оружие считается высокоточным благодаря использованию модуля управления и коррекции (УМПК) — это фактически накладные крылья для бомбы, с помощью которых увеличивается ее дальность. За точность отвечает GPS-навигация.

Дальность зависит от нескольких факторов: скорости и высоты полета бомб. То есть, чем выше и на большей скорости самолет произведет сброс, тем больше бомбы будут лететь.