Ракета, що боїться дощу та туману: що відомо про Х-59, яку застосовують для атак по Україні (фото)

Завдавати ударів цим типом ракет противник почав ще з 2022 року

Серед ракет, якими Росія завдає ударів по Україні, є Х-59 або, як її ще називають, — "Овід". Це керовані авіаційні ракети, які запускаються з винищувачів Су-24 або Су-30. Цілі цієї ракети візуально визначаються оператором вдень і в простих метеорологічних умовах. Можна сказати, що туману та дощу, наприклад, російська ракета просто боїться.

Неодноразово росіяни використовували їх під час атак по Україні. Також застосовують та їх модернізовані версії. Завдавати ударів цим типом ракет противник почав ще з 2022 року, коли розпочалася повномасштабна війна в Україні.

Застосування ракет Х-59 Росією по Україні

3 квітня 2022 року російські війська завдали удару ракетою Х-59 по розташованому в селі Костянтинівка елеватору компанії ТОВ "Баловнянська виробнича база". Там у результаті почалася пожежа.

8 та 15 квітня 2022 року, за даними видання Defense Express, для пуску ракети цього типу по об’єктах у Полтавській, Кіровоградській області та порту Одеси був використаний найсучасніший російський винищувач Су-57.

26 вересня 2022 року ракетою X-59 обстріляно аеропорт Кривого Рогу. Внаслідок атаки інфраструктуру аеропорту було знищено.

21 березня 2023 року росіяни атакували Одеську область чотирма ракетами Х-59. У небі над областю дві ворожі ракети вдалося збити, ще дві — потрапили до триповерхового будинку на території монастиря в м. Одесі, відомо про чотирьох поранених.

12 березня 2024 року ракета х-59 влучила у будинок у місті Кривий Ріг. Відомо про 5 загиблих та понад 50 постраждалих, з них близько 10 дітей.

8 квітня 2024 року близько 21.00, російські війська завдали удару цією ракетою по гуртожитку в Полтавській громаді: 1 особа загинула, кількість постраждалих -16 осіб, з них четверо — діти.

1 лютого 2025 року ворог здійснив масовану атаку. Зокрема, росіяни запустили 10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації.

Зазначимо, що тут перелічені далеко не всі російські атаки по Україні ракетами Х-59 за повномасштабної війни. Насправді їх набагато більше, і ворог нерідко використовував ці ракети в масованих ударах по нашій країні.

Що це за ракети Х-59 і як їх створювали

Х-59 — це радянська та російська високоточна авіаційна ракета класу "повітря-поверхня" середнього радіуса дії.

Ця ракета призначена для ураження важливих наземних і надводних об’єктів противника, прикритих ППО, що візуально виявляються оператором у будь-який час удень у простих метеоумовах, а також різновиди для цілодобового та протикорабельного застосування.

Розробка керованої ракети Х-59 виконувалася МКЛ "Райдуга". Літно-конструкторські випробування ракет X-59 "Овод" проведено у 1975-1977 роках у Державному льотно-випробувальному центрі (Ахтубінськ).

Випробування було закінчено у 1979 році. На озброєння комплекс у складі винищувача-бомбардувальника Су-24М, контейнера управління та двох ракет Х-59 було прийнято у 1980 році.

Відомо, що "Оводом" оснащувалися одномісні винищувачі-бомбардувальники Су-17М, такий комплекс отримав найменування Су-17М4.

Х-59 у складі Су-17М4 взята на озброєння у 1982 році, але через припинення серійного випуску Су-17, основним носієм Х-59 був Су-24М.

Ракета Х-59. Фото: Вікіпедія

Модернізація ракет Х-59

Модифікації Х-59 виробляються та модернізуються корпорацією "Тактичне ракетне озброєння", до якої входить МКБ "Райдуга".

У ракети є кілька модифікацій:Х-59М, Х-59МК, Х-59М2, Х-59МК2 та інші.

Х-59 – базова версія;

Х-59Т — ракета з телевізійно-командною системою наведення;

Х-59М – оновлений варіант Х-59 з потужнішою бойовою частиною, але обмеженою дальністю до 115 кілометрів;

Х-59М2 – варіант з АРЛГСН АРГС-59 та трансляційно командною системою наведення з цілодобовим застосуванням за наземними та надводними цілями з відомими координатами;

Х-59МК (Х-59А) – протикорабельна ракета, комплексним радіовимірником та з активною головкою самонаведення. Дальність пуску – до 285 км;

Х-59МК2 — різновид Х-59МК для ураження нерухомих наземних цілей з відомими координатами, оснащена системою управління БІНС.

Перед початком повномасштабного вторгнення в Україну росіяни представили ще одну модернізацію ракети — версію Х-59МКМ. Ця ракета оснащена бойовою частиною і призначена для ураження нерухомих наземних цілей за заздалегідь відомими координатами.

Початковий варіант з двоступінчастим твердопаливним двигуном (стартовий та маршовий), інерційною системою управління СНАУ-59 та телекомандною "Текон-1" системою наведення з ТГСН "Тубус-2". Двоступінчаста твердопаливна ракетна рухова установка забезпечує дальність польоту до 45 км.

Технічні характеристики Х-59

Довжина – 5,7 м;

Розмах крила – 1,3 м;

Діаметр – 0,38 м;

Стартова вага – Х-59М 930 кг, Х-59МК2 до 900 кг;

Бойова частина — проникна 320 кг, касетна 280-283 кг;

Кругове можливе відхилення – Х-59М 2-3 м, Х-59МК2 – 3-5 м;

Швидкість – 900-1050 км/год;

Мінімальна дальність запуску – 10-15 км для Х-59М;

Максимальна дальність пуску – Х-59М – 115 км, Х-59МК2 – 285 км;

Висота запуску – 200-5000 м (для Х-59МК2 – до 11000м).

Носії Х-59

Су-24М,

Су-17М3/22М4,

Су-25,

Су-30,

Су-34,

Су-27СМ,

Су-35,

Су-57,

МіГ-15

Ціна ракет Х-59

Вартість цієї ракети оцінюється в 30 млн рублів. Це приблизно 329 тисяч доларів. Росіяни використовують ракети Х-59 як дешеву альтернативу цінним і дорогим Х-101 та Х-555.

Виробляються такі ракети переважно з російських комплектуючих.

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майора Вадима Скібіцького, росіяни мають можливість виробляти 100-115 ракет оперативно-тактичного класу Х-31, Х-59.

ППО проти Х-59

Х-59 – це мала за розміром повітряна ціль, за довжиною фюзеляжу навіть менше Х-101 (4,2 метра та 7,45 метра у Х-101 відповідно). Ці характеристики ускладнюють ліквідацію Х-59, тому кожне збиття такої ракети є результатом блискучої роботи військових протиповітряної оборони України.

Як повідомляє Espreso.tv, росіяни намагалися також обійти українську ППО, модернізувавши Х-101. Приблизно з кінця листопада 2022 року Сили оборони України помічали в уламках ракет пристрою Л-504 для відстрілу пасток. Потім ракети Х-101 почали встановлювати теплові пастки, щоб відвертати ракети від переносних ЗРК на етапі польоту.

2023 року росіяни перейшли до нової тактики, поєднуючи обстріли ракетами Х-59 з масовими атаками "шахедів". Відносно невелика швидкість (1000 км/год) і висота польоту ракет (50-300 м) дозволяють знищувати ці ракети комплексами С-300ПТ/ПС і Бук-М1, а також винищувачами МіГ-29 і Су-27, не кажучи вже про NASAMS і Patriot.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про ракети Х-22 та Х-32, якими росіяни завдають ударів по Україні. Слід наголосити, що атаки такими ракетами призвели до безлічі трагедій в Україні, оскільки росіяни без розбору запускають їх, зокрема, по мирному населенню. Але, в порівнянні з іншими видами, ворог використовує їх не так часто, як решта.

Ракета призначена для ураження авіаносців та авіаносних ударних груп за допомогою ядерної (спеціальної) або фугасно-кумулятивної (конвенційної) бойової частини. Вперше її випробували у 1963 році, але через велику кількість технічних помилок випробування затяглися на цілих три роки.