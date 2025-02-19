Гіперзвуковий "Кинджал": у чому особливості цієї "невловимої" російської ракети (фото, відео)

На гіперзвук ракета переходить на фінальному етапі польоту

Україна за час повномасштабної війни опинялася під ударом багатьох типів російських ракет, включаючи "Кинджал". Вони більш небезпечні інших тим, що здатні летіти з гіперзвуковою швидкістю, яка в 10 разів вища за швидкість звуку, і можуть маневрувати в польоті. Тому силам ППО складно їх ліквідувати.

Ці ракети росіяни використовують як для масованих атак по українських містах та селах, так і для одиночних ударів. Для їхнього запуску ворог використовує винищувач МіГ-31К.

Застосування ракет "Кинджал" Росією по Україні

16 травня 2023 року Командування Повітряних сил ЗСУ заявило про збиття 27 повітряних цілей під час нічної ракетної атаки на Київ, серед яких 6 "Кинджалів". Уламки ракет впали у Солом’янському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці.

2 січня 2024 року під час масованого обстрілу Росія застосувала рекордні 10 ракет "Кинджал" у поєднанні з більш ніж 70 крилатими ракетами та обманками та 15 дронами Shahed-131/136. Тоді у Повітряних Силах заявили про збиття всіх цілей.

24 березня 2024 року під час масованого обстрілу Львівщини Росія застосувала дві ракети "Кинджал" по об’єкту критичної інфраструктури.

26 вересня 2024 року росіяни запускали Україною кілька "Кинджалів" з повітряного простору Росії у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.

13 грудня 2024 року російські війська здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Серед них були також і "Кинджали". Вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет збито завдяки нашим F-16.

Додамо, що тут перераховані далеко не всі російські атаки по Україні ракетами "Кинджал" під час повномасштабної війни в Україні. Насправді їх було набагато більше.

Особливості РК "Кинджал"

9-А-7660 "Кинджал"- це російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс. Гіперзвукові ракети комплексу здатні вражати як стаціонарні об’єкти, так і надводні кораблі: авіаносці, крейсери, есмінці та фрегати. Ракети з ядерним або звичайним боєзарядом.

У лютому — березні 2018 року розпочалися експлуатаційні військові випробування ракетного комплексу. За розмірами та зовнішнім виглядом ракета комплексу "Кинджал" подібна до балістичних ракет ОТРК "Іскандер". Різниця між ними полягає лише в тому, що Х-47 запускається з літака.

Фахівці кажуть, що на гіперзвук ракета переходить на фінальному етапі польоту. Саме в цей момент її огортає плазма, яка не пропускає електромагнітне випромінювання та хвилі радіолокаційних станцій — таким чином система ППО не бачить ракету "Кинджал". Збити ракету можна на початковому етапі траєкторії, коли її випустили з літака.

Особливості "Кинджалів". Фото: 24 канал

Головними перевагами "Кинджалів" є:

швидкість,

ракету надзвичайно важко перехопити,

перед вибухом ракета здатна пробивати будь-яку броню.

При цьому, за деякими оцінками, авіаційний ракетний комплекс "Кинджал" насправді не є гіперзвуковою зброєю, фактично являючи собою аеробалістичну ракету (балістичну ракету повітряного базування).

Основою комплексу є тактична балістична ракета "Іскандер", модифікована під можливість запуску з повітряних носіїв. Ракета комплексу "Кинджал", ймовірно, не здатна маневрувати в щільних шарах атмосфери на гіперзвукових швидкостях (тим самим — тією чи іншою мірою — ускладнюючи свою поразку засобами ППО і ПРО), фактично рухаючись звичайною балістичною траєкторією.

Демонстрація МіГ-31К із макетом гіперзвукової ракети «Кинжал». Фото: Вікіпедія

Носії ракет "Кинджал"

Літак МіГ-31К – одна ракета (вражає цілі на відстані до 2 000 кілометрів);

Ту-22М3 — чотири ракети (ворог може вражати мети "Кинджалами" на відстані 3 тисячі кілометрів);

Ту-160 – вісім ракет.

Раніше росіяни заявляли, що також працюють над можливістю зробити літак Су-57 носієм ракети "Кинджал". Однак цього так і не сталося.

Швидкість та дальність польоту "Кинджала"

Дальність їхнього польоту від 2 до 3 тисяч км, а швидкість вони можуть розвивати до 14688 км/год або 4080 м/с. Цілями "Кинджалів" можуть бути як стаціонарні об’єкти, так і надводні цілі (авіаносці, крейсери, есмінці та фрегати).

З повітряного простору Росії Кинджал може досягти території України за лічені хвилини — залежно від того, звідки було здійснено запуск і куди саме прямує ракета.

Згідно з інформацією UA War Infographics, якщо пуски будуть з Липецької області РФ, ракета Кинджал здатна досягти будь-якої області України менш ніж за 8 хвилин.

Скільки хвилин летить "Кинджал" до українських міст:

Київ — 3 хвилини 5 секунд

Запоріжжя — 3 хвилини 50 секунд

Дніпро — 3 хвилини 20 секунд

Харків — 3 хвилини рівно

Суми — 1 хвилина 30 секунд

Рівне — 5 хвилин 10 секунд

Львів — 6 хвилин 20 секунд

Ужгород — 7 хвилин 20 секунд

Полтава — 2 хвилини 40 секунд

Херсон — 4 хвилини 55 секунд

Миколаїв — 5 хвилин 20 секунд

Одеса — 5 хвилин 10 секунд

Вінниця — 3 хвилини 40 секунд

Черкаси — 4 хвилини 50 секунд

Технічні характеристики ракетного комплексу "Кинджал"

Максимальна дальність ураження комплексу: МіГ-31К – 2000 км. Для МіГ-31К (без бойового радіуса носія). Ту-22М3 – понад 3000 км.

Висота польоту в момент досягнення гіперзвукової швидкості: 20 км.

КВО: 1 м

Тип бойової частини: у звичайному спорядженні або ядерна

Основні параметри ракети:

Довжина — 7 м

Діаметр — 0,9 м

Вага бойової частини — прибл. 500 кг

Фото: NV

Скільки у Росії залишилося "Кинджалів"

У серпні 2024 року в Головному управлінні розвідки сказали, що кількість гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", які зараз знаходяться у розпорядженні російської армії, становить 55 одиниць, пише "Апостроф".

При цьому темпи виробництва цих ракет у Росії становлять 2-6 одиниць на місяць.

Ціна запуску ракети "Кинджал"

За даними Forbes, гіперзвукова ракета Х-47 "Кинджал" може коштувати від 10 мільйонів доларів і вище. Таким чином, атака, наприклад, з п’яти ракет коштує Росії 50 млн доларів.

При цьому деякі джерела у 2024 році повідомляли, що вартість "Кинджала" може досягати 14 млн доларів.

Станом на 2024 рік гіперзвукові ракети повітряного базування "Кинджал" поруч із Х-22 та Х-32 є дорогими та нечисленними. Вони вимагають спеціалізованих носіїв, що робить їх уразливими спостереження противником. Переміщення носіїв ракет відстежується у час з використанням космічних і технічних засобів розвідки. Висока вартість закупівлі та обслуговування носіїв ракет негативно позначається на потенціалі системи.

ППО проти ракет "Кинджал"

Ці гіперзвукові ракети розроблялися в такий спосіб, щоб їх могла помітити система протиповітряної оборони. Пуск відбувається наступним чином: літак-носій (в основному МіГ-31К) розганяється до надзвукової швидкості й запускає ракету, потім вона повинна піднятися на певну висоту і розігнатися теж до гіперзвукової швидкості.

Під час польоту ракета "Кинджал" здатна маневрувати по всій траєкторії польоту.

Видання Defence Express припускає, що українським воїнам вперше вдалося збити гіперзвукову ракету "Кинджал" завдяки системі ППО Patriot, яка нещодавно надійшла на озброєння Сил оборони. Однак, за словами військового експерта Олега Жданова, ймовірність 50 на 50, пише 24 канал.

Варто зазначити, що "Патріоти" оснащені розумною комп’ютерною системою, яка може розпізнавати ракету в повітрі та повідомити оператора, що пуск ракети-перехоплювача недоцільний. Це можливо в тому випадку, якщо мета покине зону роботи протиповітряної оборони швидше, ніж її вдасться перехопити та збити.

Patriot здатний збивати цілі, які розвивають швидкість до 5 махів, хоча гранична його швидкість 3 махи. Він ефективний проти ракет С-300, С-400, Х-22, а випадків збиття "Кинджалів" ще не було зафіксовано.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про ракету Х-59, яку російські війська застосовують для атак по Україні. Неодноразово росіяни використовували їх під час атак по Україні. Також застосовують та їх модернізовані версії. Завдавати ударів цим типом ракет противник почав ще з 2022 року, коли розпочалася повномасштабна війна в Україні.

Ця ракета призначена для ураження важливих наземних і надводних об’єктів противника, прикритих ППО, що візуально виявляються оператором у будь-який час вдень у простих метеоумовах, а також різновиди для цілодобового та протикорабельного застосування. Тобто таких погодних явищ як дощ чи туман така ракета просто боїться.