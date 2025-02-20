"Складають" будинки, як карткові: що відомо про КАБи, які використовує Росія проти України

Ворог використовує КАБ по всій лінії фронту

Починаючи з березня 2022 року, Росія почала активно застосовувати по Україні керовані (кориговані) авіаційні бомби (КАБи). Ними російські війська, зокрема, обстрілювали житлові будинки у різних містах.

Вперше удар КАБами росіяни здійснили 27 березня 2022 року і з того часу продовжують робити це регулярно. Часто під атакою опинялися Харків, Херсон та Суми, Луганська та Донецька області. Незабаром КАБ почали долітати до Запоріжжя, а на початку 2025 року з’явилася інформація, що тепер під загрозою цих бомб опинилася і Дніпропетровська область.

Що таке КАБи

Керовані авіаційні бомби – це боєприпаси, що мають аеродинамічні поверхні та системи наведення для збільшення ймовірності влучення в ціль. Ця зброя вважається високоточною завдяки використанню модуля управління та корекції (УМПК) – це фактично накладні крила для бомби, за допомогою яких збільшується її дальність. За точність відповідає GPS-навігація.

Типи кабів:

з радіокомандним наведенням;

з телевізійним наведенням;

з інфрачервоним самонаведенням – КВО (кругове можливе відхилення) близько кількох десятків метрів;

з лазерним наведенням — КВО менше десятка метрів;

з GPS-приймачем покращеної точності (JDAM) – КВО близько десятка метрів.

росіяни – з ГЛОНАСС-приймачем покращеної точності (КАБ-500С) – КВО близько десятка метрів.

Espreso.tv пише, що Україна теж застосовує подібні види озброєння. У даному випадку йдеться про бомби, обладнані системою JDAM. Ці системи увійшли до пакету допомоги від США на 1,8 млрд доларів, наданого 21 грудня 2022 року. 7 березня повідомлялося, що збройні сили України вже можуть використовувати високоточні "розумні" бомби JDAM-ER із дальністю поразки до 72 км.

Які КАБи застосовує Росія проти України

Росія використовує для війни з Україною різні авіабомби, включаючи ФАБ-500 вагою 500 кг, ФАБ-1500 вагою 1500 кг та ФАБ-3000. Ще використовують "Гром-Е2".

Також використовуються плануючі касетні авіабомби "Дрель" та фугасні авіабомби ще радянського виробництва.

Росіяни використовують ФАБ-3000. Ці бомби скидали на захисників "Азовсталі" і загалом використовували для атаки по Маріуполю.

З початку грудня 2023 противник почав використовувати на фронті разові касетні бомби РБК-300 — їх ще називали "касетними КАБами". Це касетна бомба із кульковими боєприпасами, яка призначена для ураження живої сили. Бомба складається з 60 суббоєприпасів, які, свою чергу, складаються з вибухівки масою 0,55 кг та уламків.

Технічні характеристики КАБів

ФАБ-3000 — Це важка бомба, здатна пробити бетонні споруди, укриття, укріплення, греблі та промислові споруди завдяки литому корпусу з великою вагою.

потенційний радіус ураження — 46 м,

радіус розсіювання уламків — 260 м.

вага – 3400 – 3500 кілограмів,

вага бойової частини – до 1400 кілограмів,

тип – вільне падіння,

наявність модуля УПМК – потенційно можливо,

носій — Ту-22М3, потенційно — Су-34.

ФАБ-1500 — це російська високоточна керована бомба, яка випускається у трьох модифікаціях. Бойова частина ФАБ-1500 може бути осколково-фугасною, проникною або паливно-повітряно-фугасною.

загальна довжина (без підривника) — близько 3000 мм;

діаметр — 58 см;

маса бомби – близько 1,5 тис. кг;

висота скидання — до 8 км;

точність влучення — до 4 м;

носії — Су-24М, Су-34, Су-35.

ФАБ-500 — авіаційна бомба, призначена для атаки військово-промислових об’єктів, залізничних вузлів, енергетичних споруд, фортифікаційних укріплень та військової техніки.

вага: 530 кілограм;

вага вибухової речовини у тротиловому еквіваленті: 256 кілограм;

довжина: 247 см;

діаметр: 40 см;

максимальний радіус ураження для легковразливої техніки: 200 метрів;

максимальний радіус ураження для легкоброньованої техніки: 75 метрів.

"Грім Е2" — існує "Гром-Е1" з БЧ масою 315 кг і реактивним двигуном, і "Гром-Е2" без реактивного двигуна з додатковою БЧ масою 165 кг — у цьому випадку максимальна дальність застосування обмежена до 65 км.

"Дрель" — це 540-кілограмова бомба, що планує.

Як далеко росіяни можуть скидати керовані авіаційні бомби

Дальність залежить від кількох факторів: швидкості та висоти польоту бомб. Тобто чим вище і на більшій швидкості літак зробить скидання, тим більше бомби летітимуть.

Для УПАБ-1500В дальність становить 40 кілометрів при висоті скидання 14 кілометрів, тобто – аж із стратосфери. Швидкість літака-носія при цьому – близько 1000 кілометрів на годину.

Для "Гром-Е1" декларується дальність 120 кілометрів при висоті 12 кілометрів та швидкості 12 кілометрів.

Для гібрида УМПБ Д-30 СН заявлено дальність до 70 кілометрів.

Як пише 24 канал, ці цифри викликають різні сумніви. Наприклад, ЗСУ бачать максимальну дальність у районі та не бачать точності бомб – вони падають, де заманеться, досить часто і на самих росіян.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко в ефірі каналу "Ми — Україна" говорив, що російські КАБи мають велику руйнівну силу, але дуже низьку якість.

"Це нас рятує — що ці бомби не тільки неточні, а й технологічні планерні засоби не завжди досконалі, не завжди відкриваються. І тоді ці бомби падають на території Росії", — говорив він.

Шкода УАБ: список регіонів під загрозою

Під ударами КАБів нерідко опинялися Харків, Херсон та Суми, Луганська та Донецька області.

У 2024 році КАБ стали атакувати також і Запоріжжя.

У січні 2025 року росіяни вже фактично впритул підійшли до Дніпропетровської області. За словами голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, тепер ворог може бити регіоном і КАБами, і артилерією. Небезпека поширюється не лише на східну частину Синельниківського району, а й на сусідні території, зокрема на прикордонні Павлоградського району з боку Покровського напрямку.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ (2022 – 2024) Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповідав, які частини України можуть бути під ударом КАБів.

"Не тільки південь, а й по всій лінії фронту: Сумщина, Чернігівщина, східний напрямок. Вони атакують всюди. Є нова загроза, на яку реагувати, м’яко кажучи, важко, тому що противник застосовує керовані бомби дистанційно, поки що безкарно", — говорив він.

Використання КАБів по Україні:

13 квітня 2024 рокуросійська армія вдарила по Очеретину, Новоселидівці, Нетайлову та Красногорівці Донецької області. У населених пунктах є загиблі та поранені. В Очеретиному росіяни скинули КАБ-500 — потрапили до 5-поверхівки.

30 серпня 2024 року росіяни вдарили авібомбами по житловому будинку в Куп’янську Харківської області.

21 вересня був атакований Харків керованими авіабомбами. Ворог влучив у житлову багатоповерхівку у Шевченківському районі міста, є руйнування та постраждалі.

22 вересня російські війська вперше атакували Запоріжжя авіабомбами. З того часу обласний центр регулярно піддається авіаударам із боку противника.

2 жовтня по Харкову вдарили авіаційними керованими бомбами. Під ударом знаходилися два райони міста, внаслідок атаки є попадання авіабомби по багатоповерховому житловому будинку.

Увечері 28 жовтня обстріляли Харків та влучили авіабомбою по будівлі Держпрому. Ця будівля є символом міста та знаходилася під посиленим захистом ЮНЕСКО. Оскільки Держпром є архітектурною пам’яткою, то на її повне відновлення може піти багато років.

8 листопада 2024 року вночі російськими військами було завдано удару авіабомбами по Харкову. В результаті в одному з районів було зруйновано багатоповерховий будинок.

4 січня 2025 року армія Росії вдарила коригуваною авіабомбою (КАБ) по селищу Свеса Сумської області. Внаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерхівки, серед поранених — двоє дітей.

І це, зрозуміло, далеко не повний перелік усіх ударів авіабомбами, які робили росіяни під час повномасштабної війни в Україні.

Як протидіяти КАБам

Ворожі літаки не входять до зони ураження нашої протиповітряної оборони, щоб скинути керовані авіаційні бомби, що планують. Тому боротися із ними складно. Вони є проблемними цілями як протиповітряної оборони, так і радіоелектронної боротьби. Логічніше було б знищувати носій: Су-34, Су-35 тощо.

При цьому Юрій Ігнат каже, що спробувати збивати такі можна, проте для цього потрібна велика кількість коштів.

"Літак поки нічим діставати. Бомби можна намагатися збивати, але для цього потрібно дуже багато коштів. 10–12 таких бомб противник по лінії фронту застосовує щодня. Це в основному ФАБ-500, оснащена крилами, GPS-навігацією, летить до своєї мети 10–20 км, а може й більше, відповідно до того, з якої висоти її бросять", — каже він.

Влітку минулого року в Україну здобули перші західні винищувачі F-16. Ці літаки демонструють високу ефективність протидії російським повітряним загрозам і стали значним посиленням нашої системи ППО.

7 лютого 2025 року Ігнат підтвердив, що вдень раніше під час ворожої авіаційної атаки на Запоріжжі сили протиповітряної оборони успішно збили російський КАБ. Він також зазначив, що це вже не перший випадок успішного збивання ворожої авіабомби. У ЗС не пояснили, як саме вдалося збити КАБ.

Допомогти вирішити цю проблему має поява більшої кількості систем PATRIOT та SAMP-T, а ще обов’язкове збільшення авіаційного парку ЗСУ та широке застосування ракет класу "повітря – повітря".

Протистояти КАБ можуть системи PATRIOT, SAMP-T — з наземних. А найкращим варіантом у цьому випадку будуть сучасні літаки F-16 або інші літаки покоління 4+, які здатні протистояти російській авіації на великій відстані, які мають як потужні радари, так і ракети класу "повітря — повітря".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про ракети "Калібр", якими росіяни обстрілюють Україну. За час повномасштабної війни Росії проти Україні ворог неодноразово застосовував цей вид озброєння як у масованих атаках, так і в одиночних. Один із наймасштабніших запусків за одну атаку — понад 85 "Калібрів". Що важливо, саме таку кількість збили протиповітряної оборони.

Варто додати, що "Калібр" може летіти на низькій висоті і стає буквально непомітним для протиповітряної оборони. Така здатність надає цій ракеті можливість маневрувати поблизу поверхні води або території, щоб уникнути виявлення та зниження ймовірності залучення протиповітряних оборонних систем.

При цьому системи протиповітряної оборони, які є в України, дозволяють збивати "Калібри".