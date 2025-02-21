Спеціальна подія Київського безпекового форуму до третьої річниці вторгнення Росії в Україну (онлайн-трансляція)

Початок прямої трансляції о 17:00

У п’ятницю, 21 лютого, о 17:00 на Київському безпековому форумі почалася спеціальна подія, присвячена третій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У заході беруть участь член Ради безпеки КБФ, командувач Центрального командування США у 2008—2010 роках, директор Центрального розвідувального управління США у 2011—2012 роках генерал Девід Петреус; посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова; старший представник НАТО – глава Представництва НАТО в Україні Патрік Тернер; посол Канади в Україні Наталка Цмоць; голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України у 2014—2016 роках Арсеній Яценюк.

Пряму трансляцію можна також дивитися на ресурсах КБФ і його медіапартнерів:

Facebook КБФ

Сайт КБФ

YouTube Фонду "Відкрий Україну"

YouTube Арсенія Яценюка

Facebook Арсенія Яценюка

Київський безпековий форум – провідна платформа для обговорення питань війни і миру, національної та світової безпеки.

Інформаційні партнери: Еспресо, Телеграф, Defensе Express, Цензор.НЕТ, ТВА, Гордон, Інтерфакс-Україна, Главком, Ukraine World, Медіацентр Україна, Український кризовий медіа-центр, "День", INDEX.