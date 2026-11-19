Загалом продукція представлена у 57 країнах

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Фірмові магазини Roshen за кордоном працюють у Бухаресті – там в листопаді 2026 року відкрили вже третій заклад мережі. Купити солодощі українського виробника також можна онлайн: у США через Amazon і Walmart, а в Саудівській Аравії – через Amazon.

Про розширення мережі в румунській столиці повідомили у корпорації. Новий магазин розташований у торговельному центрі Bucur Obor.

Що продають у новому магазині в Бухаресті

У фірмовому магазині покупцям пропонують цукерки, шоколад і свіжі десерти. Перший фірмовий магазин у Бухаресті Roshen відкрила наприкінці жовтня 2025 року, другий – у квітні 2026. Друга крамниця розташована в центрі міста та займає близько 200 кв. м. Її оформили у фірмовому стилі з тематичними вітринами й інсталяціями, орієнтуючись як на місцевих жителів, так і на туристів.

Де ще за кордоном можна купити солодощі Roshen

У США продукція Roshen з листопада офіційно з’явилася на Amazon і Walmart. У Саудівській Аравії продажі через Amazon стартували в серпні 2026 року. Маркетплейс доповнив мережу партнерів компанії в електронній торгівлі. У 2025 році Roshen також відкрила торговельні будинки в Саудівській Аравії та Німеччині, а найбільшими закордонними ринками компанії за той рік були Румунія та Польща.

Загалом наразі продукція Roshen представлена у 57 країнах. Серед них – США, Канада, країни Європи, Грузія, Китай, Японія, Казахстан і Вірменія.

Закордонна присутність Roshen охоплює роздрібну торгівлю та партнерську мережу

Компанія також розглядає розвиток роздрібної мережі в Болгарії, Угорщині та Польщі. У квітні Roshen повідомляла про підготовку до виходу на ринок Великої Британії. Загалом компанія присутня на ринку Угорщини з 2012 року, коли отримала контроль над Bonbonetti Choco Kft.

Як повідомляв "Телеграф", цукерки Roshen з’явилися в рекламі Cartier. Учасник популярного південнокорейського гурту Stray Kids Хван Х'ьонджін сидить за столом і смакує українськими цукерками.