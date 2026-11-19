Начинку можна робити будь-яку

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Чимало людей під час готування курки викидають шкірку, але не спішіть це робити. Адже українка показала, як зробити з неї гарну та смачну страву.

Відповідне відео жінка опублікувала у Tik Tok. За її словами, начинку можна брати будь-яку, але найкраще пасує з курятини.

"Не викидайте шкірки з курки. Дивіться, які смачні гарбузики можна приготувати", — каже українка.

Як зробити м'ясну бомбочку з курячих шкірок

Для приготування знадобиться шкірка з курки, фарш зі спеціями та цибулею, сирна начинка. Спочатку треба викласти шкірки на дошку, гарно розрівнявши. В середину викладаємо фарш та сирну начинку. Начинку, за словами авторки можна взяти будь-яку, але краще, якщо вона буде соковита. Кількість начинки слід класти враховуючи розмір шкірки.

Після цього шкірку згортаємо у мішечок та формуємо зав'язки. Нитку треба викласти на дошку сніжинкою, як показано на відео. У центр — гілочку розмарину та шматочок апельсина. Зверху на це викладаємо м'ясну "бомбочку". Класти треба так, щоб вузлик від мішечка був зверху. Далі зав'язуємо обережно нитки, утворюючі гарбузик.

"Випікаємо в духовці до повної готовності. Час залежить від потужності духовки", — додала авторка.

М'ясна бомбочка з курячих шкірок

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