Специальное мероприятие Киевского форума по безопасности к третьей годовщине вторжения России в Украину (онлайн-трансляция)

Начало прямой трансляции в 17:00

В пятницу, 21 февраля, в 17:00 на Киевском форуме по безопасности началось специальное мероприятие, посвященное третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

В мероприятии принимают участие член Совета безопасности КБФ, командующий Центральным командованием США в 2008—2010 годах, директор Центрального разведывательного управления США в 2011—2012 годах генерал Дэвид Петреус; посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова; старший представитель НАТО – глава Представительства НАТО в Украине Патрик Тернер; посол Канады в Украине Наталья Цмоць; глава Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014—2016 годах Арсений Яценюк.

Прямую трансляцию можно также смотреть на ресурсах КБФ и его медиапартнеров:

Facebook КБФ

Сайт КБФ

YouTube Фонда "Открой Украину"

YouTube Арсения Яценюка

Facebook Арсения Яценюка

Киевский форум по безопасности – ведущая платформа для обсуждения вопросов войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Информационные партнеры: Эспрессо, Телеграф, Defense Express, Цензор.НЕТ, ТВА, Гордон, Интерфакс-Украина, Главком, Ukraine World, Медиацентр Украина, Украинский кризисный медиа-центр, "День", INDEX.