Grand Theft Auto VI вийшла 19 листопада на PlayStation 5, Xbox Series X/S

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Вихід гри GTA 6 надихнув геймерів створити новий міні-бізнес. Адже тепер можна за гроші подивитись як хтось грає у легендарну гру.

Відповідні оголошення вже з'явились на платформі з продажу послуг та речей. Ціни сильно різняться.

"Запрошую подивитися, як я граю в GTA 6", — йдеться в оголошені.

Хтось пропонує подивитись на гру за 10 грн, а хтось — навіть за 100 грн. Цікаво, що є оголошення, де вказано ціну за одну годину, а є ті, де без ліміту по часу. Деякі геймери пропонують знижки дітям та військовим.

Оголошення про GTA 6

Оголошення про GTA 6

Оголошення про GTA 6

Оголошення про GTA 6

До прикладу, один з авторів дає -10% дітям до 6 років. Інший геймер — 50% військовим. Більшість оголошень не мають специфічних умов чи настанов, але є й винятки. До прикладу, один автор чітко наголосив на тому, що гру проходитиме на власний розсуд.

"Запрошую вас подивитись, як я граю в GTA 6, попереджаю, ви зможете тільки спостерігати та коментувати мої дії, запропонувати рішення якоїсь ситуації, грати не дам, не чекайте. Якщо будете просити пограти, ціну підвищу", — йдеться в оголошенні.

Умови перегляду, як хтось грає в GTA 6

Пропозиції подивитись, як хтось грає в GTA 6 стали приводом для мемів, де зазначали, що ціна на послугу ще не така й висока.

"Ціни дуже божескі", — йдеться у повідомленні.

Мем про голошення з GTA 6

Раніше "Телеграф" розповідав, яких мемів українці наклепали про легендарну гру. У жартах згадали й Кримський міст.