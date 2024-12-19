Путін пояснив, чому запропонував дуель з "Орєшніком" зараз

Удар ракетою "Орєшнік" може бути будь-коли і не тільки по Києву, заявив Путін.

Президент Росії Володимир Путін зробив нову заяву про удар ракетою "Орєшнік" по Києву. За його словами, це можна зробити будь-якої миті і необов’язково по столиці України.

В інтерв’ю російському "журналісту" Павлу Зарубіну Путін заявив, що західні країни нібито організували у Києві "серйозну систему протиповітряної оборони".

"Будь ласка, можна в іншому місці", — сказав Путін у відповідь на питання про удар по столиці України. Також він запропонував "включити в дуель" і системи протиракетної та протиповітряної оборони в країнах НАТО, які межують з Україною.

Нагадаємо, час прямої лінії у четвер, 19 грудня Володимир Путін заявив, що хоче провести "технологічну дуель" із Заходом і використати ракету "Орєшнік" для удару по столиці України. Ця пропозиція не залишилася без реакції українців: наші співвітчизники запропонували Путіну вдарити своїми ракетами по Росії, або зробити так, щоб США здійснили удар міжконтинентальними балістичними ракетами по російських містах, включаючи Москву.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Володимир Путін заявив, що Росія "забирає" території України.