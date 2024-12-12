Це ще один метод Путіна залякувати світ

Давайте черкну трохи думок про Кедр/Орєшнік.

Коли спочатку повідомили, що РФ шарахнула Дніпром міжконтинентальною балістичною ракетою, логічно було припустити, що це разова медійна акція, що демонструє "відповідь", що супроводжується стукотом черевика по трибуні. середньої дальності під назвою "Кедр". Але зараз уже відомо, що є цілий проєкт "Орєшнік" зі створення балістичної ракети середньої дальності під назвою "Кедр". І це дещо змінює.

Суть, звісно, не в назві і не в класифікації. Хоч "міжконтинентальна", хоч "середньої дальності", для нас не грає ролі.

✔️Суть у тому, що Путіну створили неядерну лякалку, і це для нього важливо, оскільки ядерна працює так собі.

Путін і компанія надто часто кричали "вовки! вовки!", і хоча примара Третьої світової вкидає в істерику американських конспірологів, загалом чергова згадка ядерки ефективна приблизно ніяк.

У таких умовах здається вдалим перебігом пригрозити чимось новим. Здобути можливість ставити неядерні ультиматуми, провал яких буде не таким болючим. Адже якщо ти поставив ядерний ультиматум, а з цього нічого не вийшло, то серйозно тебе більше ніхто не сприйме.

Але поки що абсолютно неясно, наскільки сильно потрібно боятися "Орєшніка". Удар по Дніпру породив кілька вражаючих відео, але його невідомі наслідки так нікого й не жахнули.

Звичайно, наступного разу може бути якось інакше (а може й не бути). Тому лякальна сила "Орєшніка" залишається неясною величиною.

✔️ Судячи з висловлювань Буданова та його західних колег, Кедр/Орєшнік існує лише у кількох експериментальних зразках.

Тобто найближчим часом можна чекати на його чергове застосування, для цього екземпляр існує, а на довгій дистанції, якщо налагодять серійне виробництво, будуть застосовувати так часто, як зможуть виготовляти. Наприклад, один раз на місяць (це я від ліхтаря сказав, вони поки що і самі не знають).

Отже. На цей момент у Путіна з’явилася ще одна зброя для терору. На полі бою вона не вплине, а в іншому поки що можна припускати приблизно такий самий ефект, як масовий обстріл більш звичною балістикою.

Джерело — Facebook Романа Шрайка.