Путин теперь "великий термодинамик": эксперт высмеял новое заявление об "Орешнике"

Поражает не температура, а кинетический удар

В пятницу, 21 февраля, президент России Владимир Путин снова вытащил страшилку в виде "Орешника" и заявил, что боеголовки ракеты выдерживают температуру, равную температуре Солнца. Однако в таком заявлении нет ничего удивительного, ведь любой объект, который входит в атмосферу, имеет огромную температуру.

Об этом заявил ведущий научный сотрудник НАУ, авиаэксперт Валерий Романенко в комментарии "Телеграфу". По его словам, температура на этих боевых головках, в общем ничем не отличается от температуры космического корабля, он добавил, что керамика выдерживает такие высокие температуры.

"Достаточно вспомнить, что любой объект, который входит в атмосферу Земли, он входит, собственно, с такой же скоростью, с такими же температурами. И ракеты Маска входят с такими температуры, и космические корабли, челноки многократные, приземления, они тоже имеют огромную температуру, когда входят в атмосферу", — сказал он.

Романенко добавил, что поражает не температура, а кинетический удар. Он и является главным.

На вопрос, есть ли там ядерная боеголовка, авиаэксперт сказал, что нет. "Нет. То, что "Орешники" стреляли в Днепре, там боеголовка цельная, которая делится на 36 элементов. Если она делится на 6 элементов, то может иметь боевую часть. А если дальше разделяется, там же элементы остаются весом где-то в десятки килограммов. Там негде разместить ядерную боевую часть с термозащитой. В 155-мм снаряде можно разместить ядерную боевую часть. Но он летит не с такой скоростью, как эти ракеты летят".

Он говорит, что ракета "Орешник", которая прилетела по Днепру делилась на 6, а потом каждая из этих частей еще на 6 делилась. И эти маленькие последние элементы поражали только кинетической энергией.

Какая там температура, это никого не интересует. Ну, можно там сказать, что температура, как ударное ядро. У Джавелина, там тоже подобные очень высокие температуры.

"Но не прожигать, оно же в землю идет, или в бетон. Чем он хотел поразить мир, непонятно", — подытожил он.

Авиаэксперт поиронизировал, что Путин был "выдающимся историком", а теперь стал "термодинамиком".

Что предшествовало

Путин сделал "сенсационные" заявления о ракете "Орешник" и ее "невиданных" качествах. Он заявил, что якобы весь мир не прекращает говорить о российской ракете "Орешник", обсуждая, из каких материалов она сделана.

"Температура этих боевых головок соответствует температуре Солнца. Температура на поверхности Солнца. Мы же понимаем, что с 80-х годов еще разрабатывали системы планирующего блока летающего. "Авангард" мы его назвали. Там можно сравнить температуры. Чуть меньше, чем на поверхности Солнца", — рассказал Путин.

При этом кремлевский диктатор заявил, что в конце 80-х годов еще задумывались, чтобы сделать такие системы.

Ракета "Орешник" — что известно

Ранее мы писали о том, что 21 ноября российские террористы впервые за полномасштабную войну запустили ракету "Орешник" по городу Днепр.

Тогда российский диктатор Владимир Путин заявил, что таким образом Россия провела испытания этого типа вооружения. Однако из-за типа этой ракеты и дальности полета масштабную тревогу объявляют по всей территории Украины.

"Орешник" — это баллистическая ракета средней дальности класса "земля — земля". Ее можно запускать как с ядерным зарядом, так и в безъядерном варианте.

О характеристиках известно немного. По словам Владимира Путина, она атакует цели на скорости 10 Махов (2,5-3 км в секунду). А судя по российской классификации ракет, дальность может составлять до 5500 км.

Скоростные данные частично подтверждает украинская разведка. В ее заявлении говорилось, что 21 ноября подлетное время до Днепра составляло 15 минут, а на конечном участке скорость превысила 11 Махов. Это втрое выше, чем у аэробаллистического "Кинжала", перехват которого стал возможным после получения систем Patriot. Также нет сомнений в том, что "Орешник" несет шесть боевых частей, каждая из которых оснащена еще шестью суббоеприпасами.

Ранее "Телеграф" писал, что военный эксперт Петр Черник рассказал, чем именно можно противостоять "Орешнику". Он тогда сказал, что ракета способна сбивать американская система THAAD. Она была разработана для сбивания именно таких баллистических целей.