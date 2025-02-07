Запуск "Орєшніка" по Києву: чи був він насправді і яка офіційна інформація

Росіяни неодноразово поширювали дезінформацію про "Орєшнік"

Поширена у ЗМІ інформація про запуск ракети "Орєшнік" по Києву виявилася фейком. Ані українська, ані російська сторони не підтвердили факт здійснення пуску 6 лютого.

Американське видання Forbes опублікувало матеріал про можливий запуск, проте він базувався лише на припущеннях військового блогера Кирила Сазонова. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростовує цю інформацію та пояснює її походження.

Як повідомляється, у публікації Forbes використано лише допис блогера Сазонова, який сам вживав формулювання "ймовірно запустили" та "вірогідна ціль – Київ", що підтверджує відсутність реальних доказів.

Також спростовує інформацію про запуск і керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. "Вчора не було запуску "орєшніка". Росія у випадку таких пусків має попереджати західних партнерів. Попередження не було, і самого запуску з подальшим "падінням ракети" також не було", — заявив він.

У Центрі стратегічних комунікацій зазначають, що росіяни неодноразово поширювали дезінформацію про "Орєшнік". Зокрема, вони створювали фейки про удари по Рівненській АЕС, публікували неправдиві списки цілей в Україні та маніпулювали інформацією про зміни у власній ядерній доктрині.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які системи здатні перехопити російський "Орєшнік". Експерт розповів, чи має їх Україна та які перспективи.