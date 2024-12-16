Ракета "Орєшнік" виявилася родом з України: як так вийшло

"Ліщина" — це версія рекети "Ярс"

Російська балістична ракета "Орєшнік", якою тепер часто погрожує Володимир Путін, насправді родом із України. Її розробка починалася в Дніпрі — місті, по якому він і був застосований.

Про це "Радіо Свободі" розповів колишній інженер-конструктор КБ "Південне" Олександр Кочетков. За його словами, Орєшнік" походить з радянської розробки твердопаливної ракети "Універсал", створеної в Дніпрі.

"Після розпаду СРСР документація цієї ракети була передана до Московського інституту теплотехніки, де її адаптували під російські потреби", — стверджує він.

У Москві "Універсал" модернізували до "Тополя-М", а згодом до міжконтинентальної ракети "Ярс". "Горішник", за словами Кочеткова, — це версія "Ярса" середньої дальності.

"Розробка ракети середньої дальності – вона двоступенева, і ще додали розгінний блок, щоби головні частини цієї ракети летіли якомога швидше і створювали оцей (ефект – ред.) кінетичної зброї. Оце вивільняється три удари і там багато руйнувань. Щоб прийняти на озброєння, треба, щоб хоча б 10 вдалих пусків було. Зазвичай навіть більше. Перша повністю готова ракета йде до випробування. Полетіла, побачили, які недоліки. Тоді друга ракета – вона дещо меншої ступені готовності – її доопрацювали, запустили, знов недоліки знайшли, доопрацювали наступну. І так далі. Тобто є приблизно чотири ракети різної стадії готовності", — сказав Кочетков..

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Путін видав нову порцію заяв про війну та "Горішник".