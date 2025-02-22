В 2022 році з України вивезли $35 млрд: економіст назвав три способи, як їх повернути

Повернення капіталу: три способи відновлення економіки України.

У 2022 році з України було вивезено рекордну суму в $35 мільярдів, що стало серйозним викликом для економіки країни. Відтік капіталу створює загрозу для фінансової стабільності та економічного зростання.

Три ефективні способи повернення цих коштів, які можуть допомогти відновити економічний баланс і стимулювати розвиток, розповів доктор економічних наук і фахівець з міграційної політики та фінансових програм для мігрантів і діаспори Андрій Гайдуцький в матеріалі "Телеграфу":"Україну чекають ще дві хвилі міграції: економіст про проблеми ВПО, виїзд чоловіків і національну ідентичність".

За словами Гайдуцького, ми забрали частину ліквідності з економіки — це ті гроші, які раніше циркулювали. Якщо ми запросимо звичайного донора, він може здати до пів літра крові. Уявіть, ми взяли у нього два літри крові. Звісно, це призвело б до серйозного виснаження організму. Приблизно це і сталося з економікою в Україні.

Скільки з цієї суми реально можна було б повернути в українську економіку і яким чином?

На думку Андрія Гайдуцького, е три способи повернення цих грошей. Перший, українці за кордоном витрачають гроші, і ці гроші потрапляють до бізнесу, до потенційних інвесторів в економіку України. Ми маємо сприяти тому, щоб іноземний бізнес приходив до нас, зокрема той, що працює в країнах, де проживає багато українців.

Другий — припустимо, що українці витратили ці 35 мільярдів. З якою метою? Щоб заробити ще 35, або навіть 70 мільярдів доларів. Тому ми повинні працювати над тим, щоб нові гроші повернулися в Україну. Гроші ж фактично рухаються по колу, а економіка — це колообіг грошей.

Тому нічого критичного немає. Ми маємо працювати над тим, щоб залучити ці гроші у формі грошових переказів.

І, третій спосіб — це залучення іноземних мігрантів. Якщо одні вивезли гроші, значить інші можуть їх привезти. Залучіть іноземців, вони також привезуть свої 35 мільярдів.

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