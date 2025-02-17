Перші родини ВПО придбали житло завдяки "єВідновленню": скільки з бюджету піде на нові оселі

Перші переселенці отримали житло за державною програмою "єВідновлення".

Перші родини внутрішньо переміщених осіб (ВПО) вже отримали можливість придбати нове житло завдяки державній програмі компенсації. Уряд виділив 15 мільярдів гривень на виплати для переселенців, чиї оселі були знищені під час війни.

Про це повідомив Павло Фролов, голова парламентської ТСК із питань захисту ВПО. Дана програма є частиною загальної стратегії підтримки внутрішньо переміщених осіб, спрямованої на забезпечення їхнього належного житла та умов для проживання.

Завдяки програмі видано понад 3,4 тисячі житлових сертифікатів для ВПО. Понад 2,4 тисячі родин уже забронювали кошти та найближчим часом зможуть придбати нові оселі. Загалом компенсацію отримають понад 15 тисяч сімей. Програма реалізується за ініціативи парламентської ТСК, яка ініціювала ухвалення урядового рішення та відповідного закону. За словами Фролова, це важливий крок у відновленні зруйнованих житлових об'єктів та підтримці громадян, які постраждали від бойових дій.

Для участі у програмі "єВідновлення" заявникам потрібно мати зареєстроване право власності на знищене житло та довідку про статус ВПО. Житло має бути єдиним на підконтрольній Україні території. Крім того, необхідно подати заяву на отримання компенсації через відповідні державні органи, зібрати необхідні документи та пройти перевірку для підтвердження права на отримання сертифікату.

На додаток до цього, уряд розглядає можливість розширення програми для охоплення більшої кількості родин, які втратили житло через війну. За словами Фролова, у планах є запровадження додаткових заходів підтримки, таких як фінансування ремонтів та відновлення зруйнованих будинків, а також створення нових житлових комплексів для ВПО.

Загалом, державна програма компенсації для внутрішньо переміщених осіб є важливим інструментом підтримки громадян, які постраждали від війни, і сприяє їхньому поверненню до нормального життя. Уряд продовжуватиме працювати над реалізацією цієї програми та вдосконаленням механізмів надання допомоги ВПО.

Раніше "Телеграф" писав про різні види субсидій, які допомагають людям заощадити на сплаті за житло та комунальні послуги. Одна з таких доступна лише переселенцям — субсидія на наймання житла може бути призначена в будь-якому регіоні України з 29 січня 2025 року.