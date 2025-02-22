В 2022 году из Украины вывезли $35 млрд: экономист назвал три способа, как их вернуть

Возврат капитала: три способа восстановления экономики Украины.

В 2022 году из Украины была вывезена рекордная сумма в $35 миллиардов, что стало серьезным вызовом для экономики страны. Отток капитала создает угрозу финансовой стабильности и экономического роста.

Три эффективных способа возвращения этих средств, которые могут помочь восстановить экономический баланс и стимулировать развитие, рассказал доктор экономических наук и специалист по миграционной политике и финансовым программам для мигрантов и диаспоры Андрей Гайдуцкий в материале "Телеграфа": "Украину ждут еще две волны миграции: экономист о проблемах ВПЛ, выезд мужчин и женщин" .

По словам Гайдуцкого, мы забрали часть ликвидности по экономике — это деньги, которые раньше циркулировали. Если мы пригласим обычного донора, он может сдать до поллитра крови. Представьте, мы взяли у него два литра крови. Конечно, это привело бы к серьезному истощению организма. Приблизительно это и произошло с экономикой в Украине.

Сколько из этой суммы можно было бы вернуть в украинскую экономику и каким образом?

По мнению Андрея Гайдуцкого, есть три способа возврата этих денег. Первый, украинцы за границей тратят деньги, и эти деньги попадают в бизнес, потенциальные инвесторы в экономику Украины. Мы должны способствовать тому, чтобы иностранный бизнес приходил к нам, в частности, работающий в странах, где проживает много украинцев.

Второй — допустим, что украинцы потратили эти 35 миллиардов. С какой целью? Чтобы заработать еще 35 или даже 70 миллиардов долларов. Поэтому мы должны работать над тем, чтобы новые деньги вернулись в Украину. Деньги же фактически двигаются по кругу, а экономика – это круговорот денег.

Поэтому ничего критичного нет. Мы должны работать над тем, чтобы привлечь эти деньги в форме денежных переводов.

И третий способ — это привлечение иностранных мигрантов. Если одни вывезли деньги, значит, другие могут их привезти. Привлеките иностранцев, они тоже привезут свои 35 миллиардов.

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