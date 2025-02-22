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"Аналоговнєт", "затридні" та не лише. Шість найцікавіших слів, які виникли в Україні під час війни

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Винахідливість українців не зникла під час війни Новина оновлена 22 лютого 2025, 13:07
Винахідливість українців не зникла під час війни. Фото Колаж "Телеграфа"

Мова віддзеркалює нашу реальність

Українська мова має безліч цікавих та колоритних слів. Проте війна, яку вже майже три роки веде проти нас Росія, породила нові, а деякі набули інших значень.

"Телеграф" розповідає, які слова увійшли в ужиток українців під час війни. Як зазначили в Інституті мовознавства імені O.O.Потебні НАН України, актуалізувалася спеціальна військова лексика (балаклава, бронежилет, тепловізор, турнікет), поширилися назви сучасних видів озброєння (байрактар, безпілотник, джавелін, дрон, коптер, квадрокоптер, хаймарс, шахед). У загальномовному вжитку з’явилося чимало нових одиниць (тероборона, азовці, двохсотий, задвохсотити, затрофеїти).

З цих неологізмів української мови виділяються особливо колоритні слова, які з'явилися під час війни. Тепер вони знайомі та зрозумілі кожному українцю.

  • рашизм — державна ідеологія РФ, яка лежить в основі війни
  • літакопад — збиття російських літаків
  • аналоговнєт — щось, вигадане в РФ
  • наволонтерити — дістати щось, потрібне фронту
  • передок — перша лінія оборони
  • затридні — нереалістичні плани

Інші ж слова, через війну змінили своє значення. Кожному українцю ясно, що коли в Росії сталася "бавовна" йдеться не про тканину чи рослину, а про вибух. Слово "мопед" зараз означає перш за все не двоколісний транспорт, а російські безпілотники, якими росіяни б'ють по Україні. Почувши "на нулі" ми одразу розуміємо, що йдеться про передову, а не про цифру.

Раніше "Телеграф" розповідав, звідки пішло слово "паляниця". На початку війни воно стало справжнім паролем українців, адже росіяни нездатні вимовити його правильно.

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#Українська мова #Війна #Слова