"Аналоговнєт", "затридні" та не лише. Шість найцікавіших слів, які виникли в Україні під час війни

Мова віддзеркалює нашу реальність

Українська мова має безліч цікавих та колоритних слів. Проте війна, яку вже майже три роки веде проти нас Росія, породила нові, а деякі набули інших значень.

"Телеграф" розповідає, які слова увійшли в ужиток українців під час війни. Як зазначили в Інституті мовознавства імені O.O.Потебні НАН України, актуалізувалася спеціальна військова лексика (балаклава, бронежилет, тепловізор, турнікет), поширилися назви сучасних видів озброєння (байрактар, безпілотник, джавелін, дрон, коптер, квадрокоптер, хаймарс, шахед). У загальномовному вжитку з’явилося чимало нових одиниць (тероборона, азовці, двохсотий, задвохсотити, затрофеїти).

З цих неологізмів української мови виділяються особливо колоритні слова, які з'явилися під час війни. Тепер вони знайомі та зрозумілі кожному українцю.

рашизм — державна ідеологія РФ, яка лежить в основі війни

літакопад — збиття російських літаків

аналоговнєт — щось, вигадане в РФ

наволонтерити — дістати щось, потрібне фронту

передок — перша лінія оборони

затридні — нереалістичні плани

Інші ж слова, через війну змінили своє значення. Кожному українцю ясно, що коли в Росії сталася "бавовна" йдеться не про тканину чи рослину, а про вибух. Слово "мопед" зараз означає перш за все не двоколісний транспорт, а російські безпілотники, якими росіяни б'ють по Україні. Почувши "на нулі" ми одразу розуміємо, що йдеться про передову, а не про цифру.

Раніше "Телеграф" розповідав, звідки пішло слово "паляниця". На початку війни воно стало справжнім паролем українців, адже росіяни нездатні вимовити його правильно.