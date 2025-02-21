"Присутність Зеленського не важлива": Трамп знову видав низку заяв щодо переговорів

Байден та Зеленський наговорили зайвого, тому почалась війна, каже Трамп

Президент США Дональд Трамп знову зробив низку резонансних заяв щодо війни в Україні, зокрема, на адресу Зеленського.

В інтерв'ю радіошоу Браяна Кілміда він наголосив на своєму баченні завершення конфлікту через прямі переговори з Путіним, але без участі президента України. Його слова цитує старша репортерка Білого дому Дженіфер Джейкобс.

"Присутність Зеленського на переговорах не така вже й важлива", – заявив Трамп, додавши, що український президент "дуже ускладнює укладання угод". За його словами, нещодавній візит міністра фінансів США до Києва був "марним".

Колишній очільник Білого дому також висловив суперечливу думку щодо намірів Росії: "Путін хоче укласти угоду, але йому не потрібно її укладати. Якби він захотів, він отримав би всю країну". При цьому Трамп стверджує, що "у Зеленського немає козирів для перемовин з РФ".

Окремо Трамп заявив, що війни можна було уникнути:"Знаєте, щоразу, коли я говорю, що це не вина Росії, мене завжди критикують за фейкові новини. Але я вам говорю, Байден сказав неправильні речі. Зеленський сказав неправильні речі. На них напав хтось, хто набагато більший і сильніший, що погано, і так робити не можна". Водночас він визнав факт російської агресії: "Росія напала. Але для них не було причин атакувати… Тієї війни не повинно було бути".

За словами Трампа, європейські країни фактично виступають проти завершення війни в Україні. Він також розкритикував дії української влади щодо переговорного процесу, зазначивши, що конфлікт "слід було розв'язати та врегулювати негайно".

Білий дім тим часом повідомив, що Україна найближчим часом підпише угоду щодо копалин. На це в Офісі Президента уже відреагували: "Команди працювали минулої ночі, до ранку. Та говорити, що проєкт угоди про рідкісноземельні копалини зі США покращили в інтересах України, — передчасно. З точки зору безпеки ще залишаються певні питання, які треба доопрацювати". Джерело в Офісі Президента цитує "Суспільне".

Нагадаємо, раніше ЗМІ назвали 5 кроків Зеленського, завдяки яким Трамп "нагодує" його дечим неприємним. Він багато разів злив Трампа.