Війна - не головна проблема. Опитування росіян здивувало результатами

Бачення "миру" росіян — це або капітуляція України, або поступки в територіях

71% росіян вважають, що головним завданням так званої "спеціальної військової операції" ("СВО") є гарантія невступу України до НАТО, а не захоплення нових територій. Лише 13% респондентів заявили, що розширення кордонів Росії є ключовою метою. Такі дані соціологічного дослідження по Росії були представлені 21 лютого, політологом, журналістом, народним депутатом України 8-го скликання Вадимом Денисенком.

Журналісти "Телеграфу" побували на презентації опитування, яке проливає світло на поточні настрої російського суспільства щодо війни та переговорного процесу.

За словами Вадима Денисенка, опитування проводилося за допомогою телефону.

"Це не перше опитування росіян, практично з початку війни ми постійно проводимо подібні опитування. Це класичний "телефонник", які проводяться у будь-якій країні світу. Було опитано 1200 респондентів, похибка становить 2,85%. Опитування проводилося 10 днів тому, до початку активної фази нинішнього так званого "переговорного процесу", — розповів Вадим Денисенко.

За його словами, наразі 72% росіян вважають, що справи в їх державі рухаються в правильному напрямку, і 13% — що в неправильному.

Водночас, за його словами, все більший відсоток росіян говорять про те, що економічні проблеми мають суттєвий вплив на їхнє життя. Серед проблем, які найбільше турбують росіян:

Зростання цін — 62%

Продовження "Спеціальної воєнної операції" ("СВО" — 48%)

Зростання ставок по кредитах — 37%

"Це показує, що економічна ситуація є головним тригером для росіян та російської влади… І їх влада не знає, що з цим робити", — вважає Денисенко.

Про це ж, на його думку, говорить і показники сприйняття росіянами економічної кризи — наразі понад 40% говорять, що її причиною є дії російського уряду.

"Наразі бенефіціарами війни є не більше 12-13%. Всі інші, як жили погано, так і живуть, вже багато хто з них починає жити значно гірше. І цей показник – про те, що дві третини населення кажуть, що вони бояться зростання цін, і з них майже 100% говорить про зростання цін на продовольчі товари – свідчить, що ця ситуація зараз знаходиться на грані. Якщо ця цифра підніметься до 70-71% — це вже буде критично для системи, тому що вона не зможе з цим справлятися", — підсумував Вадим Денисенко.

Коли росіяни очікують на завершення війни?

Один із ключових пунктів дослідження стосувався можливості завершення війни у 2025 році.

8% вважають, що так, закінчиться

44% респондентів вважають, що війна, ймовірно, закінчиться у 2025-му.

30% навпаки впевнені, що вона не завершиться.

10% категорично заперечують можливість припинення війни.

По 8% опитаних заявили, що або впевнені в її закінченні, або не можуть дати відповідь.

Що ж до форми завершення війни, то 42% опитаних росіян вважають, що це має бути повна капітуляція України. Ще 21% підтримують варіант перемир’я з фіксацією лінії фронту. 18% бачать припинення війни у відході ЗСУ з окупованих територій.

Чи потрібні переговори?

Опитування також досліджувало ставлення росіян до дипломатичного врегулювання війни.

39% вважають, що переговори необхідні.

36% підтримують їх, але з певними застереженнями.

10% заявили, що переговори не потрібні.

11% категорично проти будь-яких домовленостей.

4% не змогли відповісти.

При цьому помітна позитивна динаміка у ставленні до переговорів. Якщо в серпні 2024 року 66% росіян вважали переговори необхідними, то у січні 2025-го цей показник зріс до 75%. Водночас кількість тих, хто виступає проти діалогу, зменшилася з 29% до 21%.

Також, за словами Вадима Денисенка, все більше росіян наразі починають говорити про вплив "СВО" на їхнє життя:

57% говорять про причетність їхніх рідних та близьких до "СВО"

35% — говорять що серед їхніх рідних та близьких є поранені

32% — говорять, що серед їхніх рідних та близьких є загиблі

3% — відповіли "так" на питання, чи є серед їх рідних та близьких ті, хто потрапив в полон.

Підсумовуючи головні тенденції щодо того, що настроїв в російському суспільстві, Денисенко зазначив, що наразі, як і раніше, ключовим продовжує залишатися фактор Путіна. Проте, на його думку, все більший вплив наразі справляють економічні чинники, пов’язані зокрема і з веденням так званої "СВО".

"Наразі не варто говорити про якісь топ-три чи скількись речей, які найбільше впливають на зміни в російському суспільстві. Наразі є одна річ, і вона називається "Володимир Путін". На жаль, ми можемо чіткого говорити, що альфою і омегою всіх цих історій є позиція і постать Володимира Путіна. Якщо ж говорити, що у них змінюється – це, перш за все, втома від війни. І чітко видно, у них є чітке усвідомлення, яке почало розвиватися десь з серпня 2024 року – що таке війна, які реальні втрати. І у них починає хитатися думка про те що, їхні ресурси – виявляється, насправді зовсім не невичерпні", — додав політолог.

Росія, США та Україна — що відбувається у дипломатичних кулуарах?

Опитування презентували на тлі переговорів між США та Росією, про які офіційний Київ дізнався лише постфактум. Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна не визнає жодних домовленостей, ухвалених без її участі.

Водночас радник російського керівництва Юрій Ушаков, який брав участь у переговорах, заявив, що розмова між США та Росією пройшла "непогано" та що сторони нібито "домовилися враховувати інтереси одна одної".

Дональд Трамп, який здобув другий президентський термін у США, викликав хвилю протестів серед американців, які вже сумніваються у своєму виборі. Тим часом він активно критикує Володимира Зеленського, не вірячи у можливість його переобрання, та веде відверту інформаційну атаку проти нього.