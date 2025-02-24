Захищав Україну з перших днів війни. У Києві проведуть в останню путь воїна та журналіста Ярослава Шапочку

На момент загибелі захиснику було 48 років

У середу, 26 лютого, на Майдані Незалежності відбудеться прощання з журналістом і воїном Ярославом Шапочкою ("Брилем"). Герой загинув 21 березня 2023 року у бою на Соледарському напрямку на Донеччині та майже два роки вважався зниклим безвісти.

Початок церемонії прощання заплановано на о 10:10, повідомила у Facebook режисерка Аліна Хорошилова. Поховають захисника на Алеї Героїв на Лісовому кладовищі. Чин похорону розпочнеться о 12:00 (вулиця Крайня, 3).

Ярослав Шапочка став на захист України 25 лютого 2022 року

Українців закликають підтримати родину загиблого захисника. У Ярослава Шапочки залишилися дружина Анна Войтович та 12-річна донечка Оля. Номер картки дружини – 5168745156246180

Що відомо про Ярослава Шапочку

Він був солдатом 2 стрілецької роти 207 батальйону 241 окремої бригади Сил ТрО ЗСУ. Життя захисника обірвалося в бою 21 березня 2023 року між селами Залізнянське та Оріхово-Василівка Соледарської міської громади Бахмутського району. Ярославу було 48 років.

"Під час штурму ворожих позицій колона бронетехніки з десантом потрапила під щільний обстріл окупантів. Дві бойові машини піхоти, що рухалися попереду підірвалися на протитанкових мінах, після цього ворог одразу відкрив вогонь з гранатометів, мінометів і кулеметів. Ярослав разом з іншими побратимами їхав на броні першої БМП-2. З того бою він не повернувся. Майже два роки вважався зниклим безвісти. Лише нещодавно експертиза ДНК підтвердила його загибель", — розповіла Аліна Хорошилова.

Народився Ярослав 8 липня 1974 року у Києві. Працював журналістом у газеті "Факти", пізніше займався документалістикою. Шапочка був експертом з роботи з архівними матеріалами. На другий день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 25 лютого 2022 року, долучився до 241-ї бригади ТрО ЗСУ. Захищав Київ та область, потім воював на східному фронті.

Аліна Хорошилова згадує Ярослава як інтелектуала з чудовим почуттям гумору та справжнього патріота України. Чоловік був емоційним та дещо запальним, мав загострене почуття справедливості.

"Саме тому став активним учасником Помаранчевого Майдану та Революції Гідності, а згодом узяв до рук зброю, яку, до речі, ніколи не любив, щоб захистити країну від болю та війни", — додала режисерка.

Як повідомляв "Телеграф", 26 січня стало відомо, що на фронті загинув Станіслав Притула. Він був відомим кінопродюсером та головою Громадської ради при Держкіно України.