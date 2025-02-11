Два роки вважався безвісти зниклим: під Соледаром загинув військовий та журналіст (фото)

Як виявилося, чоловік загинув у 20 числах березня 2023 року

Київський режисер, військовослужбовець та журналіст Ярослав Шапочка загинув на фронті. Вдома в нього залишилися дружина та донька.

Про трагедію на своїй сторінці у Facebook повідомила режисер Аліна Хорошилова (Клочко) 10 лютого. У коментарі під постом вона розповіла, що отримала інформацію від дружини Ярослава, а він був хрещеним батьком її дочки.

"На жаль, найгірше підтвердилося — Ярослав Шапочка на щиті, надовго на небесній варті. Вічна пам’ять і слава Герою. Всі деталі прощання повідомлю згодом", — йдеться у повідомленні.

Як пише "Новинарня", до цього майже два роки Ярослав вважався зниклим безвісти. Зазначається, що Ярослав Шапочка загинув у 20 числах березня 2023 року у бою з російськими військовими на Соледарському напрямку на Донеччині. Під час штурмових дій вибухнула БМП, у якій був Ярослав.

За інформацією видання, Ярослав Шапочка служив у 2-й стрілецькій роті 207-го окремого батальйону територіальної оборони (Шевченківського району м. Києва) 241-ї окремої бригади ТРО Збройних сил України.

Що відомо про загиблого

Навчався у школі №117 на Лютеранській. Закінчив Інститут журналістики Київського національного університету ім. Шевченка (1991-1996 рр.)

Далі опанував професію режисера та фотографа.

З перших днів повномасштабної війни став до лав київської бригади ТрО.

Вдома у військового залишилися дружина та дочка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час виконання бойового завдання загинув льотчик-винищувач капітан Іван Болотов.