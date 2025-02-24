Защищал Украину с первых дней войны. В Киеве проведут в последний путь воина и журналиста Ярослава Шапочку

На момент гибели защитнику было 48 лет

В среду, 26 февраля, на Майдане Незалежности состоится прощание с журналистом и воином Ярославом Шапочкой("Брилем"). Герой погиб 21 марта 2023 года в бою на Соледарском направлении Донецкой области и почти два года считался пропавшим без вести.

Начало церемонии прощания запланировано на 10:10, сообщила в Facebook режиссер Алина Хорошилова. Похоронят защитника на Аллее Героев на Лесном кладбище. Чин похорон начнется в 12:00 (улица Крайняя, 3).

Ярослав Шапочка встал на защиту Украины 25 февраля 2022 года

Украинцев призывают поддержать семью погибшего защитника. У Ярослава Шапочки остались жена Анна Войтович и 12-летняя дочь Оля. Номер карты жены – 5168745156246180

Что известно о Ярославе Шапочке

Он был солдатом 2 стрелковой роты 207 батальона 241 отдельной бригады Сил ТрО ВСУ. Жизнь защитника оборвалась в бою 21 марта 2023 между селами Железнянское и Орехово-Василовка Соледарской городской общины Бахмутского района. Ярославу было 48 лет.

"Во время штурма вражеских позиций колонна бронетехники с десантом попала под плотный обстрел оккупантов. Две боевые машины пехоты, которые двигались впереди, взорвались на противотанковых минах, после этого враг сразу открыл огонь из гранатометов, минометов и пулеметов. Ярослав вместе с другими побратимами ехал на броне первой БМП-2. С того боя он не вернулся. Почти два года считался пропавшим без вести. Только недавно экспертиза ДНК подтвердила его гибель", — рассказала Алина Хорошилова.

Родился Ярослав 8 июля 1974 года в Киеве. Работал журналистом в газете "Факты", позже занимался документалистикой. Шапочка был экспертом по работе с архивными материалами. Во второй день полномасштабного вторжения РФ в Украину, 25 февраля 2022 года, он присоединился к 241-й бригаде ТРО ВСУ. Защищал Киев и область, затем воевал на восточном фронте.

Алина Хорошилова вспоминает Ярослава как интеллектуала с отличным чувством юмора и настоящего патриота Украины. Мужчина был эмоциональным и несколько вспыльчивым, имел обостренное чувство справедливости.

"Именно поэтому стал активным участником Оранжевого Майдана и Революции Достоинства, а затем взял в руки оружие, которое, кстати, никогда не любил, чтобы защитить страну от боли и войны", — добавила режиссер.

Как сообщал "Телеграф", 26 января стало известно, что на фронте погиб Станислав Притула. Он был известным кинопродюсером и главой Общественного совета при Госкино Украины.