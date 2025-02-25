Постанову про підтримку Зеленського проголосували з другого разу: що це за документ

Постанова стосується підтримки Володимира Зеленського та демократії в Україні в умовах повномасштабного вторгнення

У вівторок, 25 лютого, Верховна Рада проголосувала за Постанову щодо демократії в Україні, підтримку легітимності Зеленського і майбутні вибори.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. "За" проголосувало 268 депутатів, "Проти" та "Утримались" — 0. У понеділок, 24 лютого, нардепам не вистачило голосів для ухвалення постанови.

Юридична назва: "Заява Верховної Ради України про підтримку демократії в Україні в умовах агресії РФ", каже народний обранець. Згідно з Постановою, саме президент РФ Володимир Путін винен у тому, що зараз в Україні неможливо організувати чесні та демократичні вибори. Постанова констатує, що згідно з Конституцією, воєнний стан в Україні не дозволяє проводити вибори. А український народ залишається єдиним у тому, що такі вибори мають відбутись після закінчення війни.

Результати голосування

"ВРУ від імені Українського народу заявляє, що Україна як демократична країна, щойно на її території буде забезпечено всеохоплюючий, справедливий і сталий мир, за рішенням Парламенту України оголосить проведення виборів Президента України і забезпечить їх проведення відповідно до всіх міжнародних виборчих стандартів," — цитує нардеп Постанову.

Парламент акцентував на тому, що Президент Володимир Зеленський є легітимним главою держави, бо обраний на чесних та демократичних виборах. І він має виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України після проведення виборів.

Також Рада звернула увагу на об'єднання зусиль з метою досягнення спільної перемоги і встановлення в України сталого миру.

Раніше "Телеграф" також писав, який насправді рейтинг підтримки Зеленського серед українців. Аж ніяк не 4%, як казав Трамп.