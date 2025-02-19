Аж ніяк не 4%. Який насправді рейтинг підтримки Зеленського серед українців

Це дуже високий рейтинг для демократичного суспільства, кажуть у КМІС

На тлі резонансних заяв Дональда Трампа про нібито 4-відсоткову підтримку Володимира Зеленського та необхідність проведення виборів в Україні, Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) оприлюднив свіжі дані про рівень довіри до українського президента.

За результатами опитування, проведеного КМІС 4-9 лютого 2025 року, рівень довіри до Володимира Зеленського становить 57%. Не довіряють главі держави 37% опитаних. Таким чином, баланс довіри-недовіри складає +20%.

Варто зазначити, що порівняно з груднем 2024 року показники довіри до президента зросли. Тоді Зеленському довіряли 52% українців, не довіряли – 39%, а баланс становив +13%.

Опитування охопило всі підконтрольні Україні території. У ньому взяли участь 1000 респондентів віком від 18 років. Дослідження проводилося методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів.

Графік 1. Динаміка довіри Президенту В. Зеленському протягом 2019-2025 років «Наскільки Ви довіряєте чи не довіряєте Володимиру Зеленському?»

За даними КМІС, позитивний баланс довіри-недовіри спостерігається в усіх регіонах України. Як зазначає виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, такий рівень довіри для демократичного суспільства є дуже високим показником.

Графік 2. Довіра до Президента В. Зеленського в регіональному вимірі

"Якщо окремі міжнародні партнери-союзники переживають за легітимність Президента у контексті можливих мирних перемовин і вважають доречним наполягати на виборах, то з точки зору самих українських громадян з цим проблем немає", – підкреслює Грушецький.

Соціологи додають, що більшість українців вважає, що вибори мають відбутися після завершення війни, коли Україна отримає надійні безпекові гарантії. Наразі пріоритетом для громадян є зміцнення обороноздатності країни.

Статистична похибка дослідження не перевищує 4,1% для показників, близьких до 50%.

Також раніше "Телеграф" писав, що Залужний відповів, чи піде він в президенти. Зараз він займається дипломатичною роботою.