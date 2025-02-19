"Не треба стверджувати інше": західні лідери висловилися про Зеленського після "нападу" Трампа

Вибори в Україні не можуть бути проведені у розпал війни відповідно до законодавства

У середу, 19 лютого, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що рішення президента США Дональда Трампа назвати главу України Володимира Зеленського "диктатором" було "неправильним та небезпечним".

Про це німецький політик заявив новинному виданню Der Spiegel. Шольц додав, що Зеленський – обраний глава держави.

"Просто неправильно та небезпечно заперечувати демократичну легітимність президента Зеленського", – сказав канцлер Німеччини.

Він пояснив, що за українського лідера проголосував народ цієї країни.

"Те, що належні вибори не можуть бути проведені у розпал війни, відповідає вимогам української конституції та виборчого законодавства. Ніхто не повинен стверджувати щось інше", – зазначив Шольц.

Іноземні лідери, які підтримали Зеленського

Глави кількох європейських країн уже висловили свою підтримку президентові України.

Так, президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що підтримує українську Конституцію та демократично обраного президента Зеленського.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере назвав заяву Трампа глибоко несправедливою.

"Щоб назвати президента такої країни диктатором, потрібна більша частина цинізму", – заявив президент Чехії Петр Павел.

Зеленський подякував за підтримку європейцям та народу України в соцмережі Х.

"Дякую вам за підтримку!" — написав він.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс відреагував на слова президента України Володимира Зеленського, заявивши, що "очорніння" Трампа на публіці призведе лише до зворотного ефекту.