Війну поставлять на паузу? Кандидат у президенти пояснив, коли в Україні можуть пройти вибори

Воєнний стан в Україні діятиме до 9 травня, а далі – все можливо

Наприкінці 2025 року в Україні може відбутися низка виборів — президентських, парламентських і місцевих. Але для цього потрібно, щоб було ухвалено деякі політичні рішення.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів співзасновник Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова Геннадій Друзенко, який вже заявив про намір йти в політику. Він пояснив виборчу "арифметику".

Більше читайте у публікації: "Перший пішов: кандидат в президенти Друзенко про політичну рекламу, "кидок" Трампа і програш у війні".

На його думку, президент США Дональд Трамп доможеться від влади України проведення виборів як умови припинення війни з Росією.

— Логіку, яку я бачу — Трамп вперся. А він такий, що вміє досягати своїх цілей. Тобто, він зробить все, щоб поставити війну на паузу. Я не вірю у вічний мир з Росією, але йому зараз треба швидка історія успіху. Йому вдалося це зробити в Ізраїлі (ще до інаугурації), а Україна — наступна, — каже бойовий медик.

За його словами, як тільки воєнний стан не буде продовжено (він діятиме до 9 травня), включаються процедури мирного часу.

— А якщо війну поставлять на паузу, як багато пишуть, на Великдень (цього року православні і католики святкують 20 квітня. — Ред.) чи на 80-річчя перемоги в Другій світовій війні, то не буде жодних законних підстав продовжувати воєнний стан. Тоді у нас починаються 90 днів і проста арифметика: вибори президентські припадають на кінець літа, а ще через три місяці — парламентські й місцеві, — підсумував Геннадій Друзенко.

Нагадаємо, раніше голова Верховної Ради Стефанчук відповів Трампу, коли в Україні відбудуться вибори.