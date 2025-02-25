Несе "Кинджали" і не тільки: у чому особливість російського МіГ-31К (фото, відео)

Однією з особливостей винищувача можна назвати його швидкість

Росіяни регулярно підіймають у небо винищувачі МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал". Нерідко ці літаки здійснюють не бойові вильоти без запуску ракет, проте при фіксуванні його зльоту в Україні одразу ж оголошують повітряну тривогу.

Винищувач неодноразово був використаний при комбінованих та масованих атаках по Україні. Під час повномасштабної війни росіяни втратили чимало цих літаків внаслідок ударів по аеродромах на території РФ. Зокрема, з цієї причини вже наприкінці 2024 року стало помітно, що російські війська стали набагато рідше використовувати Міг-31К.

Застосування МіГ-31К Росією під час обстрілів по Україні

8 січня 2025 року в Україні оголосили повітряну тривогу у зв’язку зі злетом винищувача МіГ-31К з аеродрому в Ахтубінську. При цьому одночасно зі злетом МіГ-31К спостерігалася підвищена активність тактичної авіації на північному сході України.

13 грудня 2024 року по Україні було здійснено масовану атаку. Зокрема, росіяни підіймали в небо МіГ-31К та запускали "Кинджали". Водночас противник застосовував ракети "Калібр". Того дня було випущено 93 ракети. Вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет збито завдяки нашим F-16.

6 листопада 2024 року в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К. Літак піднявся з аеродрому Саваслейка.

Вранці 7 жовтня по всій Україні оголосили повітряну тривогу через злет МіГ-31К. Згодом стало відомо про пуски гіперзвукових ракет типу "Кинджал". Вибухи пролунали у Києві та на Хмельниччині.

14 червня через зліт МіГ-31К оголошено повітряну тривогу по всій країні. Було зафіксовано швидкісну мету на Київську область. За кілька хвилин на Хмельниччині прогриміли вибухи. Пізніше командування ВС підтвердило, що ворог атакував ракетою "Кинджал".

11 квітня під час масованої атаки росіяни підняли у повітря 6 винищувачів МіГ-31К. Тоді шість аеробалістичних ракет "Кинджал" атакували Україну. Під ударом знову опинився Стрийський район Львівщини.

24 березня 2024 року, після нічної масованої атаки, вранці росіяни запустили "Кинджали" та повторно атакували об’єкт на Львівщині, по якому вночі влучила ракета типу Х-101/Х-555. Рятувальників, які працювали на місці атаки, вчасно попередили про повторний удар, тож вдалося уникнути жертв.

21 березня 2024 року ворог запустив 2 ракети "Кинджал", проте обидві ракети знищили сили ППО.

13 січня 2024 року росіяни запустили 6 ракет "Кинджал". Хоча й вони не були перехоплені системами ППО, проте Повітряні сили відзначили, що ті ракети, які не вдалося знищити, у тому числі і "Кинджали", не досягли своєї цілі завдяки роботі засобів радіоелектронної боротьби.

8 січня 2024 року росіяни під час масованої атаки застосували 4 ракети "Кинджал". Противник підіймав у повітря МіГ-31К.

Зазначимо, що це не всі випадки запусків росіянами винищувача МіГ-31К. За час повномасштабної війни їх було набагато більше. Тут лише наведено приклади останніх таких випадків.

Особливості винищувача МіГ-31К

МіГ-31К – це модифікована версія радянського надзвукового винищувача-перехоплювача. Головна особливість цієї версії полягає в можливості нести гіперзвукові ракети "Кинджал". Ці ракети, до речі, здатні розвивати швидкість понад 10 махів (близько 12 000 км/год) та долати сучасні системи протиповітряної оборони.

МіГ-31 призначений для перехоплення та знищення повітряних цілей на гранично малих, середніх та великих висотах, вдень і вночі, у простих та складних метеоумовах, при застосуванні противником активних та пасивних радіолокаційних перешкод, а також хибних теплових цілей. Група із чотирьох літаків МіГ-31 здатна контролювати повітряний простір протяжністю по фронту до 1100 км.

Цей літак будувався за схемою літака МіГ-25, але з екіпажем із двох осіб — льотчика та штурмана-оператора, які розташовувалися один за одним.

Особливістю цього винищувача можна назвати швидкість. Вона може досягати 3400 км/год. Жоден винищувач, який є в Україні, не здатний розвивати таку швидкість.

Defense Express пише, що фактично модифікований МіГ-31К виконує функцію "1-го ступеня" ракети. Він розганяється і набирає більшу висоту, після чого здійснює пуск. Система вказівки дозволяє вводити польотне завдання безпосередньо з борту літака.

МіГ-31К. Фото з відкритих джерел

Технічні характеристики МіГ-31К

Екіпаж: 2 особи;

Повна довжина: 22690 мм;

Довжина фюзеляжу: 20620 мм;

Розмах крила: 13 460 мм;

Площа крила: 61,62 м ²;

Колісна база шасі: 7110 мм;

Ширина колії: 3640 мм;

Маса пустої машини: 21820 кг;

Маса у повній заправці: 39150 кг;

Максимальна злітна вага: 46750 кг;

Корисне навантаження: 5000 кг на 8 елементах кріплення;

Запас палива: 17 730 кг (21 888 літрів);

Двигуни: 2 ТРДДФ Д30Ф6;

Тяга без форсажу/на форсажі: 9500/15500 КГС з кожного двигуна;

Маса двигуна: 2146 кг кожен двигун;

Максимальне навантаження: 5G.

Модифікації винищувача МіГ-31К

З моменту випуску МіГ-31К було створено безліч модифікацій цього винищувача:

МіГ-31Б – серійна модифікація МіГ-31, оснащена системою дозаправки у повітрі. Вступив на озброєння у 1990 році.

МіГ-31БС – це МіГ-31, модернізований до рівня МіГ-31Б, без штанги дозаправки у повітрі.

МіГ-31БСМ — модернізація МіГ-31БС 2014 без штанги дозаправки в повітрі.

МіГ-31БМ — модернізація 1998 року, сучасна версія МіГ-31 для ВПС Росії.

МіГ-31Д — досвідчена модифікація винищувача, здатна нести протисупутникову ракету 79М6 "Контакт" для ураження орбітальних об’єктів, що низько летять. У зв’язку з розвалом СРСР серійно не будувалися, три винищувачі МіГ-31Д відійшли Казахстану, подальша доля цих літаків невідома.

МіГ-31ДЗ – серійний винищувач-перехоплювач, обладнаний системою дозаправки у повітрі.

МіГ-31І — цей винищувач призначений для повітряного старту невеликих космічних апаратів масою 120-160 кг на орбіти 600-300 км.

МіГ-31К — носій ракети "Кинджал";

МіГ-31ЛЛ — лабораторія, що літає в Жуковському (місто в Московській області).

МіГ-31М — модернізований в 1993 винищувач-перехоплювач з посиленими озброєнням, РЛС, БРЕО. Серійно не робився.

МіГ-31Ф — багатоцільовий фронтовий винищувач, призначений також для атак наземних цілей (проєкт нового літака).

МіГ-31ФЕ — експортний варіант літака МіГ-31БМ. Серійно не робився.

МіГ-31Е — експортний варіант зі спрощеним БРЕО. Серійно не робився.

МіГ31К. Фото з відкритих джерел

Скільки у Росії залишилося МіГ-31К

Виробництво Міг-31 було зупинено у 1994 році. Нині єдиний завод у Нижньому Новгороді займається лише модернізацією.

У серпні 2024 року експерт, аналітик Костянтин Криволап в ефірі "Київ24" сказав, що у росіян залишилося всього три літаки МіГ-31К, за допомогою яких вони можуть завдавати ударів по Україні.

Аналітики Defense Express повідомляють, що під час атак ГУР на аеродром "Саваслейка" Росія, ймовірно, втратила чверть винищувачів МіГ-31К.

24 канал, посилаючись на власні джерела, пише, що в результаті атак 13 і 16 серпня було знищено 1 такий літак, ще 6 пошкоджено – 1 під час першої атаки та 5 під час другої. При цьому в Defense Express наголосили, що якщо ця інформація точна, то йдеться про поразку приблизно 25% усіх носіїв ракет "Кинджал".

Таким чином, загальна кількість МіГ-31К в Росії не перевищує 24 одиниць.

Які ракети запускає МіГ-31К

Винищувач МіГ-31К найбільш відомий як носій ракет "Кинджал". Однак на цьому його здібності не закінчуються.

Літак також є носієм ракет великої дальності класу "повітря-повітря" Р-37М, яку вважають авіаційною ракетою з однією з найбільших дальностей поразки. Вона здатна вражати цілі на відстані до 300 км.

Чотири точки на корпусі та чотири на пілонах на крилах допускають, залежно від конкретного боєприпасу, до чотирьох ракет великої дальності + ще до чотирьох ракет середньої або малої дальності (у тому числі чотири ракети великої дальності та чотири — середньої Р-77).

МіГ-31К з ракетою "Кинжал". Фото з відкритих джерел

Ракети класу повітря-повітря:

великої дальності: Р-33, Р-37, Р-37М. Р-33С;

Р-33, Р-37, Р-37М. Р-33С; середньої дальності: Р-40, Р-77;

Р-40, Р-77; мінімальної дальності: Р-60(М), Р-73, Р-74М.

Можливий вогонь засобами повітря-поверхні. Бомби з лазерним наведенням масою 500 кг, протирадіолокаційні/протикорабельні ракети Х-31П (до 160 км) та Х-58. Максимальна маса бойового навантаження – 9 т.

МіГ-31К з ракетою "Кинжал". Фото з відкритих джерел

Ціна винищувача МіГ-31К

Згідно з інформацією з відкритих джерел, літак МіГ-31К коштує близько 35 мільйонів доларів.

Іншої та офіційної інформації про вартість цього винищувача немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про КАБи, які використовує Росія проти України. Вперше удар КАБами росіяни здійснили 27 березня 2022 року і з того часу продовжують робити це регулярно. Часто під атакою опинялися Харків, Херсон та Суми, Луганська та Донецька області. Незабаром керовані авіаційні бомби почали долітати до Запоріжжя, а на початку 2025 року з’явилася інформація, що тепер під загрозою цих бомб опинилася і Дніпропетровська область.

Ворожі літаки не входять до зони поразки нашої протиповітряної оборони, щоб скинути керовані авіаційні бомби. Тому боротися із нею складно. Вони є проблемними цілями як ППО, так РЕБ. Логічніше було б знищувати носій: Су-34, Су-35 і таке інше. До речі, дальність КАБу залежить від кількох факторів: швидкості та висоти польоту бомб. Тобто чим вище і на більшій швидкості літак зробить скидання, тим більше бомби летітимуть.