Несет "Кинжалы" и не только: в чем особенность российского МиГ-31К (фото, видео)

Одной из особенностей истребителя можно назвать его скорость

Россияне регулярно поднимают в небо истребители МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал". Нередко эти самолеты осуществляют не боевые вылеты без запуска ракет, однако при фиксировании его взлета в Украине объявляют воздушную тревогу.

Истребитель неоднократно был использован при комбинированных и массированных атаках по Украине. Во время полномасштабной войны россияне потеряли немало этих самолетов в результате ударов по аэродромам на территории РФ. В частности, по этой причине, уже в конце 2024 года стало заметно, что российские войска стали намного реже использовать Миг-31К.

Применение МиГ-31К Россией во время обстрелов по Украине

8 января 2025 года в Украине объявили воздушную тревогу в связи со взлетом истребителя МиГ-31К с аэродрома в Ахтубинске. При этом, одновременно со взлетом МиГ-31К наблюдалась повышенная активность тактической авиации на северо-востоке Украины.

13 декабря 2024 по Украине была совершена массированная атака. В частности, россияне поднимали в небо МиГ-31К и запускали "Кинжалы". Вместе с тем противник применял ракеты "Калибр". В тот день было выпущено 93 ракеты. Удалось сбить 81 ракету, из них 11 крылатых ракет сбиты благодаря нашим F-16.

6 ноября 2024 года в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К. Самолет поднялся с аэродрома Саваслейка.

Утром 7 октября по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К. Впоследствии стало известно о пусках гиперзвуковых ракет типа "Кинжал". Взрывы прогремели в Киеве и в Хмельницкой области.

14 июня из-за взлета МиГ-31К объявлена воздушная тревога по всей стране. Была зафиксирована скоростная цель на Киевскую область. Спустя несколько минут в Хмельницкой области прогремели взрывы. Позже командование ВС подтвердило, что враг атаковал ракетой "Кинжал".

11 апреля во время массированной атаки россияне подняли в воздух 6 истребителей МиГ-31К. Тогда шесть аэробаллистических ракет "Кинжал" атаковали Украину. Под ударом снова оказался Стрыйский район Львовской области.

24 марта 2024 года, после ночной массированной атаки, утром россияне запустили "Кинжалы" и повторно атаковали объект на Львовщине, в который ночью попала ракета типа Х-101/Х-555. Спасателей, которые работали на месте атаки, вовремя предупредили о повторном ударе, поэтому удалось избежать жертв.

21 марта 2024 года враг запустил 2 ракеты "Кинжал", однако обе ракеты уничтожили силы ПВО.

13 января 2024 года россияне запустили 6 ракет "Киинжал". Хотя и они не были перехвачены системами ПВО, однако Воздушные силы отметили, что те ракеты, которые не удалось уничтожить, в том числе и "Кинжалы", не достигли своих целей благодаря работе средств радиоэлектронной борьбы.

8 января 2024 года россияне во время массированной атаки применили 4 ракеты "Кинжал". Противник поднимал в воздух МиГ-31К.

Отметим, что это далеко не все случаи запусков россиянами истребителя МиГ-31К. За время полномасштабной войны их было намного больше. Здесь лишь приведены примеры последних подобных случаев.

Особенности истребителя МиГ-31К

МиГ-31К – это модифицированная версия советского сверхзвукового истребителя-перехватчика. Главная особенность этданной версии заключается в возможности нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Эти ракеты, к слову, способны развивать скорость более 10 махов (около 12 000 км/ч) и преодолевать современные системы противовоздушной обороны.

МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах, днём и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Группа из четырёх самолётов МиГ-31 способна контролировать воздушное пространство протяжённостью по фронту до 1100 км.

Этот самолет строился по схеме самолёта МиГ-25, но с экипажем из двух человек — лётчика и штурмана-оператора, размещавшихся один за другим.

Особенностью этого истребителя можно назвать скорость. Она может достигать до 3400 км/ч. Ни один истребитель, который есть в Украине, не способен развивать такую скорость.

Defense Express пишет, что фактически модифицированный МиГ-31К выполняет функцию "1-й ступени" ракеты. Он разгоняется и набирает большую высоту, после чего производит пуск. Система указания позволяет вводить полетную задачу прямо с борта самолета.

МиГ-31К. Фото из открытых источников

Технические характеристики МиГ-31К

Экипаж: 2 человека;

Полная длина: 22690 мм;

Длина фюзеляжа: 20620 мм;

Размах крыла: 13460 мм;

Площадь крыла: 61,62 м²;

Колёсная база шасси: 7110 мм;

Ширина колеи: 3640 мм;

Масса пустой машины: 21820 кг;

Масса в полной заправке: 39150 кг;

Максимальная взлётная масса: 46750 кг;

Полезная нагрузка: 5000 кг на 8 крепёжных элементах;

Запас топлива: 17730 кг (21888 литров);

Двигатели: 2 ТРДДФ Д30Ф6;

Тяга без форсажа/на форсаже: 9500/15500 КГС с каждого двигателя;

Масса мотора: 2146 кг каждый двигатель;

Максимальная перегрузка: 5G.

Модификации истребителя МиГ-31К

С момента выпуска МиГ-31К было создано множество модификаций этого истребителя:

МиГ-31Б — серийная модификация МиГ-31, оснащённая системой дозаправки в воздухе. Поступил на вооружение в 1990 году.

МиГ-31БС — это МиГ-31, модернизированный до уровня МиГ-31Б, без штанги дозаправки в воздухе.

МиГ-31БСМ — модернизация МиГ-31БС 2014 года без штанги дозаправки в воздухе.

МиГ-31БМ — модернизация 1998 года, современная версия МиГ-31 для ВВС России.

МиГ-31Д — опытная модификация истребителя, способная нести противоспутниковую ракету 79М6 "Контакт" для поражения низколетящих орбитальных объектов. В связи с развалом СССР серийно не строились, три истребителя МиГ-31Д отошли Казахстану, дальнейшая судьба этих самолётов неизвестна.

МиГ-31ДЗ — серийный истребитель-перехватчик, оборудованный системой дозаправки в воздухе.

МиГ-31И — этот истребитель предназначен для воздушного старта небольших космических аппаратов массой 120—160 кг на орбиты 600—300 км.

МиГ-31К — носитель ракеты "Кинжал";

МиГ-31ЛЛ — летающая лаборатория в Жуковском (город в Московской области).

МиГ-31М — модернизированный в 1993 году истребитель-перехватчик с усиленными вооружением, РЛС, БРЭО. Серийно не производился.

МиГ-31Ф — многоцелевой фронтовой истребитель, предназначенный также для атак наземных целей (проект принципиально нового самолёта).

МиГ-31ФЭ — экспортный вариант самолёта МиГ-31БМ. Серийно не производился.

МиГ-31Э — экспортный вариант с упрощённым БРЭО. Серийно не производился.

МиГ31К. Фото из открытых источников

Сколько у России осталось МиГ-31К

Производство Миг-31 было остановлено в 1994 году. В настоящее время единственный завод в Нижнем Новгороде занимается только модернизацией.

В августе 2024 года эксперт, аналитик Константин Криволап в эфире "Киев24" сказал, что у россиян осталось всего три самолета МиГ-31К, с помощью которых они могут наносить удары по Украине.

Аналитики Defense Express сообщают, что во время атак ГУР на аэродром "Саваслейка" Россия, вероятно, потеряла четверть истребителей МиГ-31К.

24 канал, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в результате атак 13 и 16 августа был уничтожен 1 такой самолет, еще 6 повреждены – 1 во время первой атаки и 5 во время второй. При этом в Defense Express подчеркнули, что если эта информация точная, то говорится о поражении примерно 25% всех носителей ракет "Кинжал".

Таким образом общее количество МиГ-31К в России не превышает 24 единиц.

Какие ракеты запускает МиГ-31К

Истребитель МиГ-31К наиболее известен, как носитель ракет "Кинжал". Однако на этом его способности не заканчиваются.

Самолет также является носителем ракет большой дальности класса "воздух-воздух" Р-37М, которую считают авиационной ракетой с одной из самых больших дальностей поражения. Она способна поражать цели на дальности до 300 км.

Четыре точки на корпусе и четыре на пилонах на крыльях допускают, в зависимости от конкретного применяемого боеприпаса, до четырёх ракет большой дальности + ещё до четырёх ракет средней или малой дальности (в том числе четыре ракеты большой дальности и четыре средней Р-77).

МиГ-31К с ракетой "Кинжал". Фото из открытых источников

Ракеты класса воздух-воздух:

большой дальности: Р-33, Р-37, Р-37М,. Р-33С;

Р-33, Р-37, Р-37М,. Р-33С; средней дальности: Р-40, Р-77;

Р-40, Р-77; малой дальности: Р-60(М), Р-73, Р-74М.

Возможен огонь средствами воздух-поверхность. Бомбы с лазерным наведением массой 500 кг, противорадиолокационные / противокорабельные ракеты Х-31П (до 160 км) и Х-58. Максимальная масса боевой нагрузки — 9 т.

МиГ-31К с ракетой "Кинжал". Фото из открытых источников

Цена истребителя МиГ-31К

Согласно информации из открытых источников, самолет МиГ-31К стоит порядка 35 миллионов долларов.

Другой и официальной информации о стоимости этого истребителя нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известно о КАБах, которые использует Россия против Украины. Впервые удар КАБами россияне совершили 27 марта 2022 года и с тех пор продолжают делать это регулярно. Часто под атакой оказывался Харьков, Херсон и Суммы, Луганская и Донецкая области. Вскоре КАБы начали долетать до Запорожья, а в начале 2025 года появился информация, что теперь под угрозой этих бомб оказался и Днепропетровская область.

Вражеские самолеты не входят в зону поражения нашей ПВО, чтобы сбросить управляемые планирующие авиационные бомбы. Потому бороться с ними сложно. Они являются проблемными целями как для ПВО, так и для РЭБ. Логичнее было бы уничтожать носитель: Су-34, Су-35 и так далее.