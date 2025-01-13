"Кинджал" на Су-34? Авіаексперт розповів, чи сумісна ракета з літаком

Експерт розповів, які характеристики має ракета "Кинджал" і літак Су-34

Друковане видання російського міноборони "Красная звезда" написало про те, що фронтовий бомбардувальник Су-34 нібито вперше в бойових умовах було застосовано для запуску ракети "Кинджал" по території України. Однак навіть російські "Z-блогери" висловили сумнів в цьому, а далі відповідне повідомлення було видалено з сайту газети.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів про ракету "Кинджал" і літак Су-34, а також озвучив її характеристики. За його словами, дана ракета — це повітряна модифікація ракети "Іскандер-М".

Дана ракета має в перетину 1,2 метри (без крил. — Ред.). Водночас відстань в Су-34 між мотогондолами (відсік літального апарату, зазвичай, обтічної форми, призначений для монтажу двигуна і виступає за межі фюзеляжу або крила, на якому встановлено двигун – Ред.) становить десь метр.

— В мене питання: як вони туди засунули ще бомбу ФАБ-3000? Вона не має там влазити з розрахунку розміру між мотогондолами, а також з розрахунку висоти самого літака і відстані від фюзеляжа до землі. Якщо з ФАБом це ще можливо, то з "Кинджалом" це неможливо, — заявив Криволап.

Вагові характеристики ракети "Кинджал"

Ракета "Кинджал" важить 4,5 тонни. За словами Криволапа, цілком можливо можна використати в Су-34 вузли, які знаходяться по центру і вузли, які розташовані поруч з фюзеляжем. Водночас потужність, наприклад, двох вузлів, не дозволить витримати таку вагу, каже експерт.

Загальна вантажопідйомність Су-34

Су-34 — це бомбардувальник, маса порожнього літака становить 22500 кг. Водночас перехоплювач МіГ-31 ненабагато важчий за "Сушку". У Су-34 майже такі ж показники по злітній масі, як і в МіГ-31.

Для перехоплювача треба від однієї до чотирьох ракет, щоб уразити ціль, тоді як для бомбардувальника важлива маса бойового навантаження. Тим часом енергетика МіГ-31 розрахована на перехоплення і, відповідно, велику швидкість запуску — вона дуже необхідна для використання ракети "Кинджал".

— По висоті Су-34 і МіГ-31 можуть піднятися майже на однакові висоти. Запуск виконується з висоти 14-15 тисяч метрів, — каже Криволап. Він додав: розвинута швидкість, яка необхідна для запуску, має бути 3 тисячі кілометрів на годину. Фактично ракета запускається з інших швидкостей, але не менше аніж 2,5 швидкості звуку.

Тоді як Су-34 навіть на великих висотах більше ніж 1850-1900 кілометрів на годину розігнатися не може.

— Він там і пів метра не проїде, тому що він крилами ракети, по-перше, не влізе в мотогондол, а по-друге, буде крилами чіплятися за землю, — резюмував експерт.

Як розповідав "Телеграф", наприкінці грудня представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів, чому зменшилась кількість вильотів МіГ-31К, носіїв "Кинджалів". За його словами, тепер РФ вимушена залучати додаткові ресурси на захист своєї авіації.