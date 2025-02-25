П'яний вандал осквернив могилу загиблого воїна на Вінниччині. Як його покарав суд

Моторошний вчинок п'яного чоловіка на кладовищі коштував йому свободи

Чотири роки за ґратами проведе зловмисник, який осквернив могилу захисника України на Вінниччині. П'яний чоловік прийшов на кладовище шукати алкоголь, а коли не знайшов – розбив статуетку янгола та пошкодив фото військового на його могилі.

Подія сталася у грудні минулого року на кладовищі села Стара Прилука. Про це йдеться у вироку Липовецького районного суду Вінницької області.

За матеріалами справи, інцидент стався 8 грудня 2024 року на кладовищі села Стара Прилука. Як встановив суд, нетверезий чоловік спочатку шукав алкогольні напої на могилі, а не знайшовши їх, пошкодив пам'ятні речі та осквернив місце поховання.

Дії зловмисника кваліфіковано за частиною 3 статті 297 Кримінального кодексу України – осквернення могили особи, яка захищала незалежність і територіальну цілісність України. Обтяжуючою обставиною суд визнав вчинення злочину в стані алкогольного сп'яніння.

Між прокурором та підозрюваним було укладено угоду про визнання винуватості. Окрім 4 років позбавлення волі, із засудженого стягнуто майже вісім тисяч гривень на користь держави за витрати на проведення експертиз.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що чиновниця з Прикарпаття переправляла чоловіків за кордон. Посадовиця міськради допомагала ухилятись від мобілізації за гроші і отримала покарання.