Чиновниця з Прикарпаття переправляла чоловіків за кордон: як суд покарав її

Посадовиця міськради допомагала ухилятись від мобілізації за гроші

Посадовицю Івано-Франківської міської ради викрили у незаконному переправленні чоловіків через державний кордон України. За організацію нелегального перетину кордону жінка отримувала тисячу доларів за кожного "клієнта".

Для реалізації злочинного плану використовувались підроблені документи про необхідність догляду за родичами. Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду.

Схема працювала просто: чоловіки нібито супроводжували родичів, які потребували постійного догляду, через кордон з Польщею. Насправді ці родичі були здорові, а документи – підроблені.

За матеріалами справи, у квітні-травні 2024 року працівниця департаменту благоустрою Івано-Франківської міської ради організувала незаконний перетин кордону для трьох чоловіків. Вона забезпечувала клієнтів фальшивими висновками лікарсько-консультативної комісії КНП "Лисецька лікарня" та підробленими актами про необхідність догляду за літніми родичами.

Чоловіки перетинали кордон з Польщею пішки, супроводжуючи своїх родичів, які ніби потребували допомоги. Жінка детально інструктувала кожного, як поводитися на кордоні та які неправдиві відомості повідомляти прикордонникам.

Зловмисниця повністю визнала свою вину, розкаялася та активно сприяла слідству. Суд призначив їй штраф у розмірі 119 тисяч гривень з конфіскацією майна за ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України.

У суді обвинувачена просила врахувати, що на її утриманні перебуває чоловік з інвалідністю III групи та мати похилого віку. Між нею та прокурором було укладено угоду про визнання винуватості, яку суд затвердив.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що студент намагався підкупити поліцейських на кордоні. Чоловік визнав свою вину.