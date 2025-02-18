На Львівщині судили чоловіка через неявку по повістці: що вирішив суд

Обвинувачений пройшов ВЛК, а потім не з'явився до ТЦК

На Львівщині 47-річного жителя Самбірського району визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура. У Повідомленні зазначається, що у лютому минулого року чоловік пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до служби.

Однак потім він відмовився отримати повістку та не з’явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у визначений день.

"У подальшому чоловік відмовився отримувати повістку, у якій було зазначено дату прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відтак, військовозобов’язаний порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову", — зазначає прокуратура.

Такі дії суд визнав ухиленням від військового призову, що є порушенням статті 336 Кримінального кодексу України.

Нагадуємо, у Хмельницькій області суд визнав винним місцевого жителя у навмисному ухиленні від мобілізації. Як встановило слідство, обвинувачений, бувши військовозобов’язаним та визнаним придатним до служби, 25 жовтня 2023 року отримав повістку на 1 листопада для прибуття до ТЦК та СП з метою відправлення у військову частину. Однак у призначений час чоловік не з’явився та не повідомив про причину неявки.

У судовому засіданні чоловік свою вину не визнав. Він пояснив, що після отримання повістки збирався оформити документи на опікунство над бабусею, яка страждала на деменцію, і вважав, що це дає йому право на відстрочку. Крім того, чоловік стверджував, що у день явки мав проблеми зі здоров’ям — запалення сідничного нерва, через що отримав направлення до лікаря. Однак, як з'ясувалося, до медзакладу він звернувся лише через кілька днів.

Суд не взяв до уваги такі аргументи, оскільки жодних документів, які підтверджують його хворобу та необхідність лікування в період відсутності у військкоматі, надано не було.

Раніше "Телеграф" писав, у Харкові судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Він пояснив, що не з'явився до ТЦК за повісткою через те, що після ВЛК отримав стрес.