Пьяный вандал осквернил могилу погибшего воина в Винницкой области. Как его наказал суд

Жуткий поступок пьяного мужчины на кладбище стоил ему свободы

Четыре года за решеткой проведет злоумышленник, который осквернил могилу защитника Украины в Винницкой области. Пьяный мужчина пришел на кладбище искать алкоголь, а когда не нашел – разбил статуэтку ангела и повредил фото военного на его могиле.

Событие произошло в декабре прошлого года на кладбище села Старая Прилука. Об этом говорится в приговоре Липовецкого районного суда Винницкой области.

По материалам дела, инцидент произошел 8 декабря 2024 на кладбище села Старая Прилука. Как установил суд, нетрезвый мужчина сначала искал алкогольные напитки на могиле, а не найдя их, повредил памятные вещи и осквернил место захоронения.

Действия злоумышленника квалифицированы по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Украины – осквернение могилы лица, защищавшего независимость и территориальную целостность Украины. Отягчающим обстоятельством суд признал совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Между прокурором и подозреваемым было заключено соглашение о признании виновности. Кроме 4 лет лишения свободы, с осужденного взыскано почти восемь тысяч гривен в пользу государства за расходы на проведение экспертиз.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что чиновница из Прикарпатья переправляла мужчин за границу. Женщина помогала уклоняться от мобилизации за деньги и получила наказание.