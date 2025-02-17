На Хмельниччині чоловік не з'явився по повістці до ТЦК через запалення нерва: що вирішив суд

Обвинувачений стверджував, що крім хвороби, підставою для неявки став догляд за хворою бабусею

У Хмельницькій області Кам'янець-Подільський міськрайонний суд визнав винним місцевого жителя у навмисному ухиленні від мобілізації. Чоловік не визнав своєї вини.

Про це стало відомо з рішення суду. Як встановило слідство, обвинувачений, бувши військовозобов’язаним та визнаним придатним до служби, 25 жовтня 2023 року отримав повістку на 1 листопада для прибуття до ТЦК та СП з метою відправлення у військову частину.

Однак у призначений час чоловік не з’явився та не повідомив про причину неявки.

У судовому засіданні чоловік свою вину не визнав. Він пояснив, що після отримання повістки збирався оформити документи на опікунство над бабусею, яка страждала на деменцію, і вважав, що це дає йому право на відстрочку. Крім того, чоловік стверджував, що у день явки мав проблеми зі здоров’ям — запалення сідничного нерва, через що отримав направлення до лікаря. Однак, як з'ясувалося, до медзакладу він звернувся лише через кілька днів.

Суд не взяв до уваги такі аргументи, оскільки жодних документів, які підтверджують його хворобу та необхідність лікування в період відсутності у військкоматі, надано не було. Також у матеріалах справи містяться докази, що обвинувачений не мав законних підстав для відстрочки.

Враховуючи зібрані докази та свідчення свідків, суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину за ст. 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) і призначив йому покарання у вигляді трьох з половиною років позбавлення волі.

Рішення суду

Раніше "Телеграф" писав, що у Харкові судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Обвинувачений отримав повістку та пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Після чого не з'явився до ТЦК за мобілізаційним розпорядженням. Чоловік пояснив, що не прибув на відправку тому, що отримав стрес після медогляду.