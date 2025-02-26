Росія після закінчення війни на друга не перетвориться: Юсов пояснив, чого чекати від політики Кремля

Російські спецслужби пропрацьовують різні сценарії розвитку подій

Закінчення війни проти України не є пріоритетом глави Росії Володимира Путіна. Навіть якщо активна фаза бойових дій припиниться, РФ продовжить використовувати інструменти гібридної війни, попередив представник ГУР МО України Андрій Юсов.

Про це він розповів у інтерв'ю 24 каналу. Юсов зазначив, що економіка Росії відчуває наслідки війни. Вони стануть більш відчутними у другій половині 2025 року. Деякі проблеми російської економіки вже буде важко приховувати й для пропаганди.

"Правда і те, що стратегічні завдання, бажання путінської Росії щодо України не змінились. Ця геноцидна війна з такими ж завданнями продовжується, тобто це боротьба проти України як нації, проти держави, проти факту існування України", — констатував Юсов.

Представник ГУР додав, що російські спецслужби пропрацьовують різні сценарії розвитку подій. Зокрема й продовження боротьби проти України й після припинення активної фази бойових дій.

"Україна це чудово розуміє. Говорити про те, що завтра Росія зникне або раптом перетвориться на друга, нам точно не доводиться", — сказав Юсов.

Що робитиме Росія, якщо гаряча фаза війни завершиться

Щоб зрозуміти, що може робити Росія після можливого закінчення війни, він звернувся до того, що вона чинила ще до 2014 року та особливо активно вже після нього. Йдеться про інструменти гібридної війни: інформаційно-психологічні операції, спеціальні активні заходи впливу і диверсії. Безумовно, каже Юсов, варто очікувати спроб розширення агентурної мережі та вербування нових агентів.

"Ймовірно, у майбутньому можуть бути спроби використання інструментів, які російська пропаганда і російські спецслужби застосовували весь цей час. Зрештою, вони не згортають ці інструменти й зараз", — резюмував він.

Як повідомляв "Телеграф", держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США та Росія проведуть переговори щодо можливих поступок з боку Москви для завершення війни в Україні. Про це він сказав, пояснюючи, чому Вашингтон проголосував проти резолюції ООН із засудженням російської агресії.